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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف توزع 56 طن سلع غذائية من صكوك الإطعام بالمحافظات

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

وزرعت وزارة الأوقاف، في إطار دورها المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية، خلال يومي السبت والأحد 6 و 7 أبريل 2024م، 56 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بمحافظات المنوفية والقليوبية والقاهرة والإسماعيلية والبحيرة والشرقية والغربية والوادي الجديد وبور سعيد وكفر الشيخ ودمياط؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بهذه المحافظات.

الأوقاف توزع 56 طن سلع غذائية من صكوك الإطعام بالمحافظات

وذلك من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وذلك بواقع 2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف المنوفية و 4 أطنان سلع غذائية لمديرية أوقاف القليوبية و 12 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف القاهرة و 4 أطنان سلع غذائية لمديرية أوقاف الإسماعيلية و 4 أطنان سلع غذائية لمديرية أوقاف البحيرة و 4 أطنان سلع غذائية لمديرية أوقاف الشرقية و 10 أطنان سلع غذائية لمديرية أوقاف الغربية و 4 أطنان سلع غذائية لمديرية أوقاف الوادي الجديد و 4 أطنان سلع غذائية لمديرية أوقاف بور سعيد و 4 أطنان سلع غذائية لمديرية أوقاف كفر الشيخ و 4 أطنان سلع غذائية لمديرية أوقاف دمياط.

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جدير بالذكر أنه قد تم تسليم المديريات الإقليمية 230 طن سلع غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وجار تسليم 66 طن سلع غذائية للمديريات الإقليمية.

علمًا بأن صكوك الإطعام تجزئ من الزكاة والكفارات والنذور وصدقة الفطر وإفطار صائم، ومتوفرة بجميع المديريات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: (01015711280 ــ  01552563217)، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.
أو عبر الحسابات التالية:
‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9
‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999
‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014
‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006
‏أو من خلال خدمة فوري دهب

الأوقاف وزارة الأوقاف الأسر الاولى بالرعاية مشروع صكوك الإطعام مديرية أوقاف البحيرة

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