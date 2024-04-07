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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تصدر بيانا حول حريق قرب مسجد السلطان أبو العلا

مسجد السلطان أبو
مسجد السلطان أبو العلا

أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالأوقاف، أن الحريق الذي شب بالقرب من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة لم يقترب أصلًا من المسجد، ولم يصل إلى أي من مرافق مسجد السلطان أبو العلا.

حريق بالقرب من مسجد السلطان أبو العلا 

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة علي حريق بمائدة إفطار بجوار مسجد السلطان أبو العلا في بولاق .

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق بمائدة إفطار بجوار مسجد السلطان أبو العلا في بولاق .

تم توجيه قوات الإطفاء وتم محاصرة النيران قبل أن تمتد لمسجد السلطان أبو العلا ، دون إصابات ، وجاري تحرير محضر والعرض علي النيابة العامة للتحقيق.

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صيانة مسجد السلطان أبو العلا

أعلنت وزارة الأوقاف مطلع العام الجاري، عن صيانة مسجد السلطان أبو العلا بمبلغ 3 ملايين و800 ألف جنيه كدفعة أولى.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالفن التراثي والعمارة الإسلامية ممثلة في المساجد الأثرية الكبرى، وفي ضوء التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار في ترميم وصيانة المساجد الأثرية.

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم، صرف مبلغ (3 ملايين و800 ألف جنيه) لمديرية أوقاف القاهرة كدفعة أولى لصيانة مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بالقاهرة  ، لتنفيذ ما يلزم من خلال المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار.

مسجد السلطان أبو العلا القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز حريق صيانة مسجد السلطان أبو العلا

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