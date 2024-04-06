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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأول بمسابقة القرآن العالمية من ذوي الهمم بعد التكريم: حلم تحول إلى حقيقة

صدى البلد

أعرب يوسف السيد عبد المعطي الفائز بالمركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم في فرع ذوي الهمم بأن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لي اليوم خيرُ تكليل لمجهودي طوال الفترة الماضية، وهو بمثابة الحلم الذي تخول إلى حقيقة،  وأدعو الله أن يعينه ويحفظه على التركة الثقيلة بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة.

وأضاف يوسف لـ«صدى البلد» لم أتمالك نفسي  من الفرح عندما أخبرنا وزير الأوقاف د.  محمد مختار جمعة بتكريم الرئيس لنا في احتفال ليلة القدر.

وقال يوسف حفظت القرآن الكريم كاملا في سن السادسة، وختمت القرآن في الثامنة، مضيفا: «التحقت بكلية علوم القرآن بجامعة طنطا، وأمي تحرص على مصاحبتي إلى الكلية من الجيزة إلى طنطا للالتحاق بمحاضراتي.

وعن فوزه بالمركز الأول، قال: «بشرة خير كنت أحلم بها،  حيث أنني اشتركت في عدة مسابقات محلية، وكنت أحصل على المركز الأول، وهذه أول مرة اشترك عالميا فهذا فضل كبير على، وأهدي نجاحي لوالدتي».

وتابع: «لي أخ وأخت من ذوي الهمم، وحرصت أمي على تعليمي حتى حصولنا على شهادات جامعية، وحفظ القرآن الكريم».

ومن جانبه قال وزير الأوقاف خلال كلمته باحتفال ليلة القدر ، إن الثمرة الحقيقة لحفظ القرآن وتلاوته إنما في حسن فهمه وتدبره وحسن العمل به ومدى التزامنا بأخلاقه وتعاليمه، حيث يقول الحق تعالى: "ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق".

وأضاف وزير الأوقاف : جعلنا فهم مقاصد ومعاني القران الكريم جزءا لا يتجزأ من المسابقة العالمية للقران الكريم، مؤكدا أن الصائم الحق لا يكذب ولا يغش ولا يحتكر ولا يستغل ولا يأكل سحتا، فالدين المعاملة، وحسن الخلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين".

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