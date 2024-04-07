طعنة نافذة.. تفاصيل التقرير الطبي لطالب كلية التربية الرياضية بطنطا.. صور

ينشر موقع "صدي البلد" تفاصيل واقعة الاعتداء علي طالب كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا بواسطة أسلحة بيضاء داخل الحرم الجامعي عقب واقعة تدخله لإنقاذ فتاة والاعتداء عليه بواسطة "كاتر " سلاح أبيض .

وأفاد التقرير الطبي بأنه تعرض لأربع طعنات بالصدر و الطعنات وجسده وحالة وعمه صحيه مفاجئة وجعلته طريح الفراش .

وقال حسن داود والد الطالب المصاب في مشاجرة داخل مجمع كليات سبرباي بجامعة طنطا اليوم أن ابنه مجني عليه في واقعة انقاذ فتاة زميلته بعدما تعرضت لواقعة سرقه موبايلها علي أيدي أحد زملائها .

و أضاف: " الأمن الإداري لم يتدخل للإنقاذ حياة ابني وحسبنا الله ونعم الوكيل رغم تعرضه للاعتداء بواسطة أسلحة بيضاء وبطالب بتحقيق القصاص وبطالب وزير الداخلية بسرعه إلقاء القبض المعتدين علي ابني " .



كان طالب في العقد الثالث من العمر، بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، بعدة جروح قطعية متفرقة، علي يد آخرين، حال تواجدهم داخل مجمع الكليات بمنطقة سيبرباي، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

كان مستشفى طنطا الجامعي أستقبل طالب يدعي فارس حسن داود، ومقيد بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، مصاب بعدة جروح قطعية متفرقة، بعد وصلة عتاب تطورت الي مشاجرة، بينه وبين طلاب آخرين ، قاموا علي أثرها باستخراج سلاح أبيض «كاتر» من طيات ملابسهم، حال تواجدهم داخل الحرم الجامعي، بمجمع الكليات بمنطقة سيبرباي، واحدثوا ما به من إصابات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 9067 جنح لسنة 2024 مركز طنطا واخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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