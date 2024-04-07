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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طعنة نافذة.. تفاصيل التقرير الطبي لطالب كلية التربية الرياضية بطنطا.. صور

الطالب الضحية بالغربية
الطالب الضحية بالغربية

ينشر  موقع "صدي البلد" تفاصيل واقعة الاعتداء علي طالب كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا بواسطة أسلحة بيضاء داخل الحرم الجامعي عقب واقعة تدخله لإنقاذ فتاة والاعتداء عليه بواسطة "كاتر " سلاح أبيض .

وأفاد التقرير الطبي بأنه تعرض لأربع طعنات بالصدر و الطعنات وجسده وحالة وعمه صحيه مفاجئة وجعلته طريح الفراش .

والد طالب جامعة طنطا: ابني كان بيدافع عن فتاة لسرقة موبايلها من زميلها

وقال حسن داود والد الطالب المصاب في مشاجرة داخل مجمع كليات سبرباي بجامعة طنطا اليوم أن ابنه مجني عليه في واقعة انقاذ فتاة زميلته بعدما تعرضت لواقعة سرقه موبايلها علي أيدي أحد زملائها .

و أضاف: " الأمن الإداري  لم يتدخل للإنقاذ حياة ابني وحسبنا الله ونعم الوكيل رغم تعرضه للاعتداء بواسطة أسلحة بيضاء وبطالب  بتحقيق القصاص وبطالب وزير الداخلية بسرعه إلقاء القبض المعتدين علي ابني " .


كان طالب في العقد الثالث من العمر، بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، بعدة جروح قطعية متفرقة، علي يد آخرين، حال تواجدهم داخل مجمع الكليات بمنطقة سيبرباي، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف النهائية بشارع البحر بالمحلة الكبرى|صور

كان مستشفى طنطا الجامعي أستقبل طالب يدعي فارس حسن داود، ومقيد بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، مصاب بعدة جروح قطعية متفرقة، بعد وصلة عتاب تطورت الي مشاجرة، بينه وبين طلاب آخرين ، قاموا علي أثرها باستخراج سلاح أبيض «كاتر» من طيات ملابسهم، حال تواجدهم داخل الحرم الجامعي، بمجمع الكليات بمنطقة سيبرباي، واحدثوا ما به من إصابات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 9067 جنح لسنة 2024 مركز طنطا واخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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الفرقة الثالثة الفرقة الثالث العلاج اللازم بالمحلة الكبري تحرر محضر بالواقعة بمحافظة الغربية بكلية التربية بجامعة طنطا جروح قطعية داخل الحرم الجامعي حسبنا الله ونعم الوكيل شارع البحر بالمحلة الكبرى سلاح ابيض

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