محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف النهائية بشارع البحر بالمحلة الكبرى|صور

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،أعمال الرصف النهائية لشارع البحر بالمحلة الكبرى كونه شريان رئيسي داخل مدينة المحلة.

فتم استكمال أعمال الطبقة السطحية بداية من بنك مصر وحتي كوبري بنزايون في الاتجاه طنطا -المحلة وبذلك يكون تم الانتهاء من كافه اعمال الطبقة السطحية كما تم الانتهاء من أعمال الطبقة الرابطة والسطحية بجميع المراحل، وسوف يتم استكمال أعمال دهانات البلدورات وتخطيط الشارع لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي بعد إجازة عيد الفطر المبارك .

وأوضح المحافظ أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية.

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