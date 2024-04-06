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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف النهائية بشارع البحر بالمحلة الكبرى|صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،أعمال الرصف النهائية لشارع البحر بالمحلة الكبرى كونه شريان رئيسي داخل مدينة المحلة.

استاذ بجامعة طنطا يكشف عن أحدث مشروع لتطوير البنية التحتية بالكليات

فتم استكمال أعمال الطبقة السطحية بداية من بنك مصر وحتي كوبري بنزايون في الاتجاه طنطا -المحلة وبذلك يكون تم الانتهاء من كافه اعمال الطبقة السطحية كما تم الانتهاء من أعمال الطبقة الرابطة والسطحية بجميع المراحل، وسوف يتم استكمال أعمال دهانات البلدورات وتخطيط الشارع لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي بعد إجازة عيد الفطر المبارك .

 

 

وأوضح المحافظ أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية.

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بمحافظة الغربية تطوير البنية التحتية طارق رحمي محافظ الغربية طارق رحمي شارع البحر بالمحلة الكبرى

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