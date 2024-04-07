محافظ كفرالشيخ يتابع مناقشة مقترح تطوير الهوية البصرية .. صور

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لاستعراض مسودة الدليل الاسترشادى للهوية البصرية لمحافظة كفرالشيخ، بحضور الدكتورة أمانى شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومهندسي التنسيق الحضارى بكفرالشيخ، وعدد من أساتذة كلية الهندسة والتربية النوعية.

استعرض محافظ كفر الشيخ، خلال الاجتماع محاور وأهداف الهوية البصرية، ومقترح تطوير الهوية البصرية للمحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وقرار رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعات عمل لدراسة مقترح خلق هوية بصرية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، بهدف المساهمة في تعميق مفهوم الانتماء الوطني خاصة بين الشباب والأطفال.

قال محافظ كفر الشيخ، إن الهوية البصرية تشمل الميادين العامة وواجهات العمارات السكنية الأرصفة، وأكشاك الكهرباء والمدارس، وأن المحافظة تعد من المحافظات المصرية العريقة، وتتمتع بمقومات حضارية وتاريخية وبيئية وسياحية واقتصادية مميزة، ولذلك فإن تطوير الهوية البصرية لها أهمية كبيرة في تعزيز الانتماء الوطني، وخلق الشعور بالفخر والاعتزاز لدى المواطنين بتراثهم وثقافتهم، ما يعزز شعورهم بالانتماء لمحافظتهم ووطنهم ككل، وتساهم في نشر الوعي الثقافي بين المواطنين، من خلال إبراز المعالم السياحية والتاريخية والثقافية للمحافظة، وتساعد في جذب السياحة.

أكد المحافظ، أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق مع جامعة كفرالشيخ ممثلة في كلية الهندسة قسم العمارة وكلية التربية النوعية، للاستفادة من خبرات كوادر الجامعات الإقليمية العلمية والطلابية، فى تنفيذ الأنشطة المجتمعية وبلورة الهوية البصرية للمحافظة، وتطوير الهوية البصرية لكفر الشيخ، بما يساهم في تعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ مفهوم المواطنة.

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