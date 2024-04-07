توقعات بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة خلال عيد الفطر المبارك

نقلت صحيفة "العربي الجديد" القطرية عن مصادر لها، اليوم الأحد، أنه من المحتمل أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة خلال عطلة عيد الفطر المبارك التي تبدأ الثلاثاء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقرر مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، توسيع التفويض الممنوح لفريق التفاوض الإسرائيلي للمحادثات في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى.

ووفقًا لمسئولين إسرائيليين كبيرين مطلعين على الأمر، فإن رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار ومسئولين، سوف يغادرون إلى القاهرة مساء اليوم، الأحد، للقاء رئيس الوزراء القطري ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في محاولة لتحقيق انفراجة في المحادثات.

وقال مسئول إسرائيلي كبير إن توجيهات الحكومة للوفد الإسرائيلي هي تحسين اقتراح الوسطاء حتى النهاية ومحاولة العودة بصيغة من شأنها، في رأي الفريق، أن تؤدي على الأرجح إلى اتفاق مع حركة حماس.

والخميس الماضي، أجرى نتنياهو محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصفتها مصدر أمنية إسرائيلية بأنها "مشحونة ومليئة بالتحديات".

وخلال المكالمة الهاتفية، أبلغ بايدن نتنياهو أن السياسة الأمريكية تجاه الحرب في غزة ستتحدد وفقا للقرار، والطريقة التي تنفذ بها إسرائيل الإجراءات التي طالبت بها.

وقال بايدن لنتنياهو إن الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين.

وأكد لنتنياهو أنه يجب عليه إعطاء تفويض أوسع لفريق التفاوض الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى دون تأخير.