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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم حسني يفوز بعضوية اللجنة الأولمبية في الانتخابات التكميلية

صدى البلد

عقدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اجتماعها العادي اليوم الأحد بمقر اللجنة في استاد القاهرة بمدينة نصر، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، بالإضافة لانتخاب عضو جديد في منصب الأمين العام المساعد، وذلك بعد استقالة محمد عبد المطلب.

وشهدت الجمعية العمومية حضور 27 اتحاد من أصل 28 لهم حق الحضور.

أسفرت الانتخابات عن فوز حازم حسني رئيس اتحاد الرماية بمنصب الأمين العام المساعد بعد حصوله على 12 مقابل 9 أصوات حصل عليها حسن البشبيشي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة.

وشهدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية حالة من التناغم بين رؤساء الاتحادات الرياضة وأعضاء مجلس إدارة اللجنة، وشهدت نقاشات مكثفة حول استعدادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ومن جانبه قال المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية واتحاد السباحة، أن حالة التعاون والتناغم بين الاتحادات الرياضية ووزارة الشباب والرياضة وأيضا اللجنة الأولمبية، ظهرت أثارها على نتائج الرياضة المصرية في كافة البطولات والمحافل سواء كانت دولية أو قارية.

وأضاف "إدريس"، أن اللجنة الأولمبية بدأت عهد جديد قائم على التعاون بين جميع الأطراف من أجل الوصول لأفضل النتائج، وأن الصالح العام للرياضة المصرية هو الهدف الأهم الذي يعمل الجميع من أجل تحقيقه.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية، أن الهدف المقبل هو حصد أكبر عدد من الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتحقيق إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل.

اتحاد السباحة استاد القاهرة الرياضة المصرية الجمعيه العموميه الشباب والرياضة حازم حسني

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