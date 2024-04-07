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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد عبدالعزيز: حسام حسن سينجح في قيادة منتخب مصر ويصل لكأس العالم

صدى البلد

 

‏‎كشف خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق أنه يثق فى حسام حسن بقيادة منتخب مصر خلال الفترة الحالية .

‏‎وأوضح خالد عبد العزيز خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر  عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " حسام حسن قادر على عودة منتخب مصر للبطولات ونهائيات كاس العالم أيضا ".

 

‏‎وأشار إلى أن طريقة إدارة الرياضة المصرية الحالية غير صحيحة بالمره بسبب تغير الأجواء عالمية قائلا " طريقة عفى عليها الزمن ".

‏‎وأوضح خالد عبد العزيز خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر  عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " انتظام مسابقة الدورى المصرى الممتاز بجميع القطاعات أهم من إقامة معسكر  للمنتخب وهذا الأمر غير متواجد فى دول العالم ولابد من ضم اللاعبين قبل المباريات ب72 ساعة فقط ".

الدوري المصري الممتاز الشباب والرياضة اون سبورت اف ام حسام حسن كأس العالم منتخب مصر

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