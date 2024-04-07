خالد عبدالعزيز: حسام حسن سينجح في قيادة منتخب مصر ويصل لكأس العالم

‏‎كشف خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق أنه يثق فى حسام حسن بقيادة منتخب مصر خلال الفترة الحالية .

‏‎وأوضح خالد عبد العزيز خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " حسام حسن قادر على عودة منتخب مصر للبطولات ونهائيات كاس العالم أيضا ".

‏‎وأشار إلى أن طريقة إدارة الرياضة المصرية الحالية غير صحيحة بالمره بسبب تغير الأجواء عالمية قائلا " طريقة عفى عليها الزمن ".

‏‎وأوضح خالد عبد العزيز خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " انتظام مسابقة الدورى المصرى الممتاز بجميع القطاعات أهم من إقامة معسكر للمنتخب وهذا الأمر غير متواجد فى دول العالم ولابد من ضم اللاعبين قبل المباريات ب72 ساعة فقط ".