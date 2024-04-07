نعامة رامز جلال تضرب كزبرة حتى الإغماء ورد فعل مفاجئ من بيكا

خصص الفنان رامز جلال، في برنامجه رامز جاب من الآخر، المذاع على قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، لعرض كواليس المقلب مع النجوم، والتي لم تعرض خلال الحلقات الماضية.

وخلال حلقة الكواليس، عرض رامز جلال لقطات من حلقة مقلب مؤدي المهرجانات كزبرة ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، والتي شهدت ضرب النعامة لمؤدي المهرجانات كزبرة على رأسه، قبل أن يقع على الأرض متظاهرا بالإغماء.

فيما لم يتحرك مؤدي المهرجانات حمو بيكا من مكانة من شدة هول الموقف، قبل أن يقوم كزبرة.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.



