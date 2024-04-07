كواليس رامز جاب من الآخر.. رد فعل غريب من ميدو مع المذيعة

خصص الفنان رامز جلال، في برنامجه رامز جاب من الآخر، المذاع على قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، لعرض كواليس المقلب مع النجوم، والتي لم تعرض خلال الحلقات الماضية.

وخلال حلقة الكواليس، عرض رامز جلال لقطات من حلقة اللاعب الدولي السابق أحمد حسام ميدو، والتي كانت قبل بداية المقلب، وشهدت تناول ميدو الكثير من المكسرات أثناء الجلوس مع مذيعة البرنامج.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.