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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حماة الوطن: حفل إفطار الأسرة المصرية يحقق التقارب بين الشعب بجميع أطيافهم

النائب اللواء حاتم
النائب اللواء حاتم حشمت

أشاد النائب اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ  نائب رئيس حزب حماة الوطن، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حضور ورعاية حفل إفطار الأسرة المصرية، من كل عام في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنه تقليد سنوياُ بدأ منذ عام 2017،  وتحرص عليه القيادة السياسية الحكيمة، لتحقيق التقارب بين الشعب المصري بجميع أطيافهم، ويثبت وحدة المصريين العظماء خلف قيادتهم السياسية الرشيدة.

 

وقال النائب اللواء حاتم حشمت في بيان له، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية  بعثت العديد من الرسائل الواضحة والصريحة بشأن الولاية الرئاسية الجديدة، والتي استندت  على العديد من المحاور الهامة وعلي رأس تلك المحاور العمل علي  تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية، و كذلك دعم حالة الإنفتاح والإصلاح السياسي، خاصة في ظل ما يجري في الحوار الوطني  وما سيخرج منه من نتائج  وهو ما يمثل دفعة قوية وطمأنة للمشاركين في الجلسات على استمرار رعاية القيادة السياسية له وهو ما تجلى في استجابته الفورية لمخرجاته الأولى وتوجيهاته للحكومة في التحرك السريع من أجل التوصل لأجندة تنفيذية واضحة.

 

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، علي أن كلمة الرئيس السيسي شملت أيضا التأكيد علي ثوابت الدولة المصرية، ودعم مؤسسات الدولة بالاستمرار فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على كافة الأصعدة: السياسية والاقتصادية والمجتمعية، ووضع قضية بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات العمل الوطني، والعمل على توفير الحياة الكريمة اللازمة له وسبل جودة الحياة بشكل عام، وتوفير بيئة التعليم الجيد والخدمات الصحية اللائقة والسكن الكريم، لافتا إلى أن هذا يعكس حرص القيادة السياسية على الاستمرار في الحوار والاستفادة من مخرجاته، وتحسين مستوى حياة المصريين.

 

وشدد نائب رئيس حزب حماة الوطن، علي أهمية تأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل افطار الاسرة المصرية، علي مراعاة أبعاد الأمن القومى المصرى والسعى لإقرار السلام الشامل القائم على العدل والسلام ودعم مؤسسات الدول الوطنية واحترام إرادة الشعوب، موضحاً ان الرئيس السيسي جدد  العهد والوعد الذي قطعه على نفسه منذ أول يوم تولى فيه الحكم للحفاظ على الدولة المصرية  وأمنها القومي والعربي بالكامل.

 

وأكد القيادي بحزب حماة الوطن، علي أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل مناسبة أو محفل دائمًا مايبعث برسائل مطمأنة للشعب المصري والامة العربية ايضا علي رؤية الدولة المصرية للمستقبل واصرارها علي مواصلة البناء والتنمية والتعمير نحو الجمهورية الجديدة من أجل حياة  أفضل لكل المصريين.

 

واختتم النائب اللواء حاتم حشمت بيانه بالتأكيد علي توجيه الشكر  للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مايبذله من جهد وعمل علي مدار السنوات الـ10 الماضية في العديد من القطاعات التي تشهدها الدولة من تنمية ، وتأكيده علي مواصلة مسيرة البناء والتنمية والعمل لعبور الأزمات ومواجهة التحديات والوصول بمصرنا الغالية لبر الأمان نحو الجمهورية  الجديدة .

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