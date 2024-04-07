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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل "بـ 100 راجل" الحلقة 28.. سمية الخشاب تتاجر في السلاح

سمية الخشاب
سمية الخشاب

شهد مسلسل "بـ 100 راجل" الحلقة 28 تطور جديد فى الأحداث حيث يقتل علام، لبنى ليأخذ الأموال منها ويهرب من المنزل، ويطلب عباس من المعلم بدر مسامحته وألا يتركه مثلما تركه أبناءه ليطمئنه بدر ويحضر له سوزي زوجة ابنه عابد وحفيده، ليطلب عباس “محمد عبد العظيم” منها أن تعيش معه لتخبره أنها ستقول لـ غالية.

تخبر مشيقة “سما إبراهيم”، غالية “سمية الخشاب” أنها ستموت قريباً لذلك يجب أن تتعلم كيف تستخدم السلاح لكي تأخذ تجارة السلاح من بعد صقر، تجعل «مشيقة»، غالية تتحدث مع تجار السلاح في السوق لكي تعطيهم السلاح لأنها ستعمل معهم مكان صقر.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها.

100 راجل بـ 100 راجل سمية الخشاب صلاح عبدالله مسلسل بـ 100 راجل محمود عبدالمغني

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