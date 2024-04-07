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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الرتمي: رسائل السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تؤكد قوة الجبهة الداخلية

عصام الرتمي مساعد
عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن

أشاد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد برسائل الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مؤكدا حرص الرئيس على استمرار حالة الحوار الوطني يؤكد دعمه للتعددية الحزبية والانفتاح السياسي على كافة المستويات

وأشار إلى أن الرئيس حريص بشكل دائم على مصارحة الشعب بكافة التحديات التي تواجه الجمهورية الجديدة لافتا إلى أن حفل إفطار الأسرة  المصرية يؤكد دائما على التماسك المجتمعي ووحدة النسيج المصري الذي يعتبر حائط صد منيع أمام أي مؤامرات.

ولفت إلى أن الجبهة الداخلية للدولة المصرية متماسكة والشعب على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات، مشددا على أنه لا يمكن لأي طرف أن يخترق النسيج الوطني ودائما ما تبوء هذه المحاولات بالفشل الذريع

وأكد الرتمي أهمية الاستمرار فى تنفيذ إجراءات إصلاح  المسار الاقتصادي القائمة على توطين الصناعة والتوسع فى الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص  الى جانب الاستمرار فى سياسات الاتزان الإستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية وفقا لمحددات الأمن القومي.

عصام الرتمي حزب حماة الوطن شمال الصعيد رسائل الرئيس السيسي

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