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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حقوق النواب: المجتمع الدولي وواشنطن مطالبون بتنفيذ رؤية مصر لإنهاء الصراع بغزة

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الأهمية الكبيرة للقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة مشيداً بتشديد الرئيس السيسى على ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين.


كما أشاد " رضوان " فى بيان له أصدره آليوم بتشديد الرئيس السيسى خلال اللقاء على ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وتحذيره من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين مؤكداً أن المواقف التاريخية لمصر تجاه القضية الفلسطينية تتطلب من المجتمع الدولى بصفة عامة والولايات المتحدة الأميركية بصفة خاصة الاسراع فى دعمها والعمل على تنفيذها لأنها تكفل انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة.

وقال النائب طارق رضوان: إن رؤية مصر التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام العالم كله تتمثل فى ضرورة اجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكداً أن ما تطالب به مصر هو الحل الوحيد لانهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي قد صرح بأن الاجتماع تناول الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بالقطاع، وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري.

وقد شدد الرئيس في هذا الصدد على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، بما يحتم تضافر الجهود الدولية، دون إبطاء، للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كاف.

طارق رضوان النواب عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي

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