عرض برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، بعنوان: "سياسات بايدن وترامب تجاه الهجرة غير الشرعية.. اتهامات متبادلة لكسب الانتخابات".

وأوضح التقرير أن سياسات أمن الحدود.. تحديات تفرضها الولايات المتحدة تعود مرة أخرى لتوظيفها في سباق يحوضها الغريمين دونالد ترامب وجو بايدن للفوز برئاسو البلاد، اتهامات هي الأعلى جدة بشأن أمن حدود الولايات المتحدة حرص المرشح المحتمل للرئاسة دونالد ترامب على توجيهها لغريمه الرئيس الحالي جو بايدن في خطاب انتخابي ألقاه في ولاية مشيجن بوصفه أطلق العنان لحمام دم وفوضى في البلاد عبر حصاره بعصابات إجرامية أجنبية رهنا فوزه بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر بانتهاء هذه التهديدات.

الديمقراطيين

ولفت التقرير أن موجه استياء واسعة بين الديمقراطيين وحملة "بايدن" الانتخابية تشكلت في أعقاب تصريحات "ترامب"، اتهمته في المقابل بإثارة العنف السياسي والنفاق بشأن الهجرة، مشيرة إلى ضغوط يمارسها الأخير على لجمهوريين في الكونجرس لرفض اتفاق تم التوصل إليه بين الحزبين كان ضمان تطبيق إجراءات حدودية تعد الأكثر تشددا منذ جيل.