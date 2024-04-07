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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل حق عرب الحلقة 28.. أحمد العوضي ينتقم من مازن ووفاء عامر تعترف له بالحقيقة

صدى البلد

شهدت الحلقة ٢٨ من مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي ، العديد من الاحداث الهامة .

وقام أحمد العوضي هلال الحلقة من الانتقام من مازن وصديقه وقام باحراقهما .

بعدها قام العوضي بتهديد عبد ربه ليحاول قتله وذهب به الي الحارة وقبل ان يقتله اعترفت وفاء عامر له بان عبد ربه هو والده .

مواعيد مسلسل حق عرب الحلقة

مسلسل حق عرب الحلقة ٢٨  يعرض 8 مرات يوميًا على قنوات ART، حيث يعرض على قناة «حكايات» الساعة 8:30 مساء، ويعاد الساعة 2:30 بعد منتصف الليل،

والساعة 8:30 صباحا، والساعة 2:30 عصرا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة 11:30 مساء، ويعاد عرضه الساعة 5:30 فجرا، والساعة 11:30 ظهرا، والساعة 5:30 مساء.

موعد عرض مسلسل حق عرب على ON

ضمن خريطة رمضان 2024 أعلنت شبكة قنوات ON عرض مسلسل حق عرب على شاشاتها في المواعيد التالية:

1- الساعة 9 مساء على قناة on drama

2- الساعة 12 بعد منتصف الليل على on

3- منصة واتش إت

أحمد العوضى

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