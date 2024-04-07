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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التوأم ونجوم الكرة المصرية في افتتاح ملعب نادي سيدي بشر عقب تجديده

نجوم الكرة المصرية
نجوم الكرة المصرية في افتتاح ملعب نادي سيدي بشر

 

حضر نجوم الكرة المصرية كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب، وطارق يحي ومعتز إينو وأحمد عادل ومحمد عمارة وعبدالستار صبري وأسامة نبيه وهادي خشبة وياسر  ريان وامير عبدالحميد واحمد عبدالغني، افتتاح ملعب نادي سيدي بشر، شرقي الإسكندرية، عقب تجديده.
وتأتي إعادة افتتاح الملعب، بعد الأزمة التى حدثت خلال الأيام الماضية، بسبب صدور حكم قضائي بتسليم الأرض لمالكها وإنهاء العلاقة الإيجارية للنادى.

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وعقب ذلك أصدر محافظ الإسكندرية، قرارا رقم 136 لسنة 2024، بالاستيلاء المؤقت على الملعب لصالح النادى لحين إجراءات نزع الملكية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة  ملعب سيدي بشر من أقدم ملاعب كرة القدم الخماسية والذي يعود تاريخ إنشائه إلى حوالى 60 عاماً، حيث جرى بنائه وتصميمه فى ستينيات القرن الماضي. 
وأكدت الشريف استكمال الملعب وفرشه بالنجيل الصناعي ووضع القوائم الحديدية للمرمى وشبك حراسة المرمى وبوابات حديد وتزويده بكشافات الإضاءة الليلة لممارسة الألعاب الرياضية تحت الأضواء الكاشفة للفرق واللاعبين.

الاسكندرية الدكتورة صفاء الشريف الشباب والرياضة اجراءات نزع الملكية الكرة المصري التعليم والبحث العلمى

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