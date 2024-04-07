مدير مكتبة الإسكندرية: حريصون على تعزيز التعاون مع ليتوانيا بمجالات الثقافة والتعليم والبحث العلمي

أكد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، أهمية العلاقات بين مصر وليتوانيا .. مشددا على الحرص على تعزيز التعاون مع ليتوانيا في مجالات الثقافة والتعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات، وهو الأمر الذي عملت عليه مكتبة الإسكندرية على مدار 12 عاما مع العديد من الأطراف من خلال تعزيز واستمرار التعاون في تلك المجالات في إطار رسالة مكتبة الإسكندرية ودورها الثقافي الدولي.



جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد زايد لسفير جمهورية ليتوانيا بمصر / ارتوراس جايليوناس / ورئيس جامعة Vytautas Magnus (جامعة مدينة كوناس في ليتوانيا) البروفيسير يوزاس أوجوتيس والتي تعتبر من أهم وأعرق الجامعات في أوروبا ومنطقة البلطيق، والوفد المرافق له من بعض عمداء الكليات بالجامعة.



واستعرض البروفيسير يوزاس أوجوتيس رئيس جامعة Vytautas Magnus أهمية وتاريخ الجامعة كواحدة من أعرق الجامعات الأوروبية، مشيرًا إلى المشروعات الثقافية والتعليمية والبحثية والتي يمكن التعاون فيها مع مكتبة الإسكندرية ولاسيما مركز الدراسات الاستراتيجية ومركز دراسات الحضارة الإسلامية ومركز الدراسات القبطية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومشروعات التوثيق الرقمي بالمكتبة.



واتفق الجانبان علي ضرورة التنسيق والتحضير لمذكرة تعاون مشتركة تشمل فرص التعاون في مجال التوثيق الرقمي، والنشر، وتبادل الخبرات في عدد من المجالات، علاوة على تبادل الخبرات بين مكتبة الإسكندرية والجامعة، واستضافة الباحثين الشباب بين البلدين.



على صعيد آخر، هنأت مكتبة الإسكندرية الحاصلين على جائزة الشيخ زايد للكتاب في دروتها الـ 18 لعام 2024، وخصت بالتهنئة كل من الدكتور مصطفى سعيد الفائز بالجائزة فرع تحقيق المخطوطات عن دراسته وتحقيقه لكتاب "سفينة المُلك ونفيسة الفلك" لشهاب الدين محمد بن إسماعيل بن عمر، والدكتورة ريم بسيوني التي فازت بروايتها "الحلواني... ثلاثية الفاطميين" في فرع الآداب، والدكتور أحمد السعيد المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الحكمة للثقافة التي حصدت الجائزة في فرع النشر والتقنيات الثقافية.



وأكدت المكتبة - في بيان اليوم - أن مكتبة الإسكندرية إذ تثمن هذا الإنجاز الأدبي والعلمي الكبير ؛ يتقدم الدكتور أحمد زايد؛ مدير المكتبة والعاملين بها بأسمى التهاني للفائزين متمنيا لهم المزيد من التميز والعطاء في خدمة العلم ونشر الثقافة.

