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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ينافس سامسونج.. أقوى فلاجشيب من وان بلس في 2024

هاتف وان بلس OnePlus
هاتف وان بلس OnePlus 12

يتميز هاتف OnePlus 12 بأنه واحد من أقوى هواتف الفلاجشيب من الفئة الرائدة إلى جانب أنه سعره أقل مقارنة بمنافسيه من شركات سامسونج شاومي، ويضم الهاتف عدد من المواصفات الجبارة.

 

ويعد أبرز ما يميز هاتف وان بلس الأقوى المعالج القوي من شركة كوالكوم إلى جانب بطارية كبيرة وكامسرا فائقة الدقة مع شاشة ممتازة يمكنها تشغيل الألعاب الثقيلة والأفلام ذات الجودة العالية. 

  

مواصفات هاتف وان بلس OnePlus 12 

وجاء هاتف OnePlus 12 بشاشة من نوع LTPO AMOLED منحنية، قياس 6.82 بوصة، بدقة تبلغ 1440 × 3168 بكسل، ومعدل تحديث متكيف يبلغ 1-120 هرتز، وتحقق الشاشة سطوع يصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع لمحتوى HDR، مع ميزة تعتيم PWM.   

 

ويقدم هاتف OnePlus 12 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من Hasselblad مع مستشعر Lytia 808 ثنائي الطبقة من سوني، مع كاميرا تقريب بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x وتكبير بدون خسارة يصل إلى 6x عبر تكبير المستشعر، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر IMX581.

ويحتوي هاتف OnePlus 12 على بطارية سعة 5400 مللي أمبير في الساعة، مع دعم ما يصل إلى 50 وات من الشحن اللاسلكي بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات، مع شحن سلكي يصل إلى 100 وات.

 

ويعمل هاتف OnePlus 12 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل لـ 1 تيرابايت، مع نظام Android 14، وواجهة المستخدم للسوفت وير OxygenOS 14.  


 

 

 

 

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