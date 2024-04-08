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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المهن الزراعية بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني يكرمون حفظة القرآن

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يرصد تكريم نقابة المهن الزراعية بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني حفظة القرآن الكريم.

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بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية.. انطلاق المسابقة القرآنية للطلاب الوافدين بمنظمة خريجي الأزهر

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عزة مصطفى: مؤسسة أبو العينين الخيرية تقدم 9500 وجبة إفطار وسحور يوميا


وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "حضر التكريم الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين والذي قام بتسليم الفائزين الجوائز".


وقال مصطفى عزت مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية، إن مؤسسة أبو العينين الخيرية إن المؤسسة برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والسيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، تشجع أبناء الوطن لحفظ كتاب الله تعالى؛ للتفوق في الدنيا وخدمة وطنه من خلال قربه من كتاب الله والتواضع والرحمة والاجتهاد والتفوق.

 

وأوضح أن مسابقة الاتحاد الإقليمي في الجيزة للقرآن الكريم نجح فيها 10 آلاف و800 متسابق من إجمالي أكثر من 30 ألف متسابق، معلقا: المؤسسة على مستوى الجمهورية كرمت كل حفظة القرآن الكريم بجوائز مالية ورحلات حج وعمرة.


وأشار الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إلى أن تنظيم هذه الاحتفالية تتم بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية للعام الرابع على التوالي، موجها الشكر للمؤسسة على أنشطتها المستمرة في تقديم خدمات للمواطنين المصريين بكل أطيافة بمختلف ربوع الجمهورية.
 

نقابة المهن الزراعية مؤسسة ابو العينين أبو العينين مؤسسة أبو العينين الخيرية

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