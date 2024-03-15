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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عزة مصطفى: مؤسسة أبو العينين الخيرية تقدم 9500 وجبة إفطار وسحور يوميا

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بدور مؤسسة أبو العينين الخيرية، في مساعدة الأهالي والمواطنين فى الجيزة وكافة انحاء الجمهورية.

قالت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج “صالة التحرير”، والمذاع على قناة “صدى البلد”، إن مؤسسة أبو العينين تجهز أكثر من 2500  وجبة سحور يتم توزيعها يوميا على الأهالي في الجيزة، إضافة إلى إعداد أكبر مائدة رمضانية بالجيزة لتقديم الإفطار إلى أكثر من 7000 صائم يوميا وعلى مدار شهر رمضان الكريم.

تابعت عزة مصطفى: مؤسسة أبو العينين على مدار 40 عاما وهي تقدم كافة المساعدات دون أي تبرعات وهي قائمة على المجهود الذاتي، موضحة ان المؤسسة وزعت نحو 250 ألف شنطة رمضان تحتوي على أفضل وأجود السلع.

محدودى الدخل

أكملت عزة مصطفى: أنا بتواصل مع الحاجة سمية أبو العينين لطلب عدد من الشنط والمساعدات لتوزيعها على المستحقين ومحدودي الدخل، وأن شنط مؤسسة أبو العينين الرمضانية تعد الأكبر حجما والأفضل من حيث جودة السلع الغذائية.

أشارت عزة مصطفى إلى أن المؤسسة تعد وجبات غذائية يوميا يتم توزيعها على المرضى، كما أن هذه الوجبات يتم إعدادها داخل مطبخ المؤسسة.

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عزة مصطفى: مؤسسة أبو العينين الخيرية تقدم 9500 وجبة إفطار وسحور يوميا

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