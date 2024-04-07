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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قيمة وموعد صرف منحة عيد الفطر 2024

عيد الفطر
عيد الفطر

موعد صرف منحة عيد الفطر 2024.. يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف منحة عيد الفطر 2024 للأشخاص المُستفيدين من العمالة غير المنتظمة، للاستفادة من المنحة وشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك.

صرف منحة عيد الفطر 2024

تُصرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة بموجب بطاقة الرقم القومي للشخص المُستفيد، من خلال البريد المصري ومنافذ الصرف.

وتُصرف المنحة للأشخاص غير المستفيدين من أي برامج حماية اجتماعية، لأن عدد العمالة غير المنتظمة المقيدين بقاعدة البيانات بالوزارة مليون و100 ألف عامل.

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منحة عيد الفطر 500 جنيه


وتستعد مديريات العمل طبقًا لتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل على صرف منحة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة، والتي تكون قيمتها 500 جنيه.

عيد الفطر

موعد صرف منحة عيد الفطر 2024


 موعد صرف منحة عيد الفطر للمستفيدين من العمالة غير المنتظمة خلال ساعات قبل انتهاء شهر رمضان، حيث تعمل مديريات العمل في المحافظات على حصر المُستحقين لمنحة عيد الفطر.

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