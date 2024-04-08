شقيقة إسلام ضحية التجمع الخامس: أسرة المتهم تريد الصلح

قالت شقيقة الشاب اسلام مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس، الذي لقي مصرعة على يد عامل أمام مستشفى شهيرة بالقاهرة الجديدة، أن أسرة المتهم تريد الصلح مرة أخرى.

واكدت، شقيقة الضحية، لصدى البلد، أن أسرة المتهم ارسلت للمحامي الخاص بالأسرة رغبتها في التصالح وهو ما رفضته الأسرة باكلمها.

التجمع الخامس

وكانت، أكدت قبل ذلك، شقيقة المجني عليه، أن أسرة المتهم أرسلوا مع احد أصدقاء الضحية رسالة يريدون التصالح مقابل التنازل عن القضية وهو ما رفضته الاسرة.



وكان، جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بقتل مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

و استمعت نيابة القاهرة الجديدة، إلى أقوال اصدقاء مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس، الذي لقي مصرعه على يد عامل بسبب سيجارة في نهار رمضان.

وشرح اصدقاء المجني عليه، في تحقيقات النيابة تفاصيل الواقعة حيث اكدوا أن الواقعة كانت يوم الثلاثاء الماضي في تمام الساعة الثامنة ونصف، وقبل الواقعة حصل خلاف بين المجني عليه والمتهم بسبب شرب الأخير للسجائر في نهار رمضان.

وأوضح اصدقاء مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس، أن المتهم تربص للمجني عليه واستلم سلاح أبيض وهروب خلف الضحية وسدد له عدة طعنات منها طعنة استقرب في القلب.

وكانت اصطحبت الأجهزة الأمنية، المتهم بقتل مدير كافتيريا داخل مستشفى بالتجمع الخامس لتمثيل جريمته للوقوف على ملابسات الواقعة تحرر محضر واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مستشفى الجوي بالقاهرة الجديدة تفيد استقبالها شاب مصاب بعدة طعنات وتم إيداعه في غرفة العمليات، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وكلفت بإجراء تحريات المباحث وتبين أن المجني عليه يعمل مدير كافتيريا في مستشفى بالقاهرة الجديدة وأثناء عمله نشب خلاف بينه وبين أحد الأشخاص في العمل.

واوضحت التحريات، أن المتهم تناول سلاح أبيض وسدد له عدة طعنات مختلفة في أنحاء جسده أسفر عن مقتله وفر هارباً، باجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتهم يعمل ايضا في المستشفي وتم ضبطه وبحوزته السلاح.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.