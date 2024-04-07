بشاير العيد .. انخفاض كبير بسعر طن الحديد والأسمنت اليوم

يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم أسعار الحديد والأسمنت لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد عن الأسعار في الأسواق.

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن الحديد و الأسمنت اليوم

أسعار الحديد والاسمنت اليوم ، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء، وذلك في ظل ما تشهده الأسواق من تغيرات لأسعار بعض السلع منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الاستثماري.

أسعار الحديد اليوم

كما يبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم، للوصول إلى أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.



سعر حديد عز 46,000 جنيه سعر حديد بشاي 45,000 جنيه سعر حديد العتال 43,000 جنيه سعر حديد المعادي 42,000 جنيه سعر حديد الكومي 42,000 جنيه سعر حديد المصريين 45,000 جنيه سعر حديد سرحان 42,000 جنيه سعر حديد الجارحي 43,000 جنيه سعر حديد السويس للصلب 43,000 جنيه سعر حديد المدينة 42,000 جنيه سعر حديد المراكبي 43,000 جنيه سعر حديد عطيه 42,500 جنيه سعر حديد العشري 41,000 جنيه سعر حديد الجيوشي 42,000 جنيه سعر حديد مصر ستيل 42,000 جنيه سعر حديد بيانكو 41,000 جنيه





اسعار الاسمنت اليوم في مصر