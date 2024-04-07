بشاير العيد .. انخفاض كبير بسعر طن الحديد والأسمنت اليوم

يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم أسعار الحديد والأسمنت لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد عن الأسعار في الأسواق.
سعر طن الحديد و الأسمنت اليوم
أسعار الحديد والاسمنت اليوم ، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء، وذلك في ظل ما تشهده الأسواق من تغيرات لأسعار بعض السلع منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الاستثماري.
أسعار الحديد اليوم
كما يبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم، للوصول إلى أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.
- سعر حديد عز 46,000 جنيه
- سعر حديد بشاي 45,000 جنيه
- سعر حديد العتال 43,000 جنيه
- سعر حديد المعادي 42,000 جنيه
- سعر حديد الكومي 42,000 جنيه
- سعر حديد المصريين 45,000 جنيه
- سعر حديد سرحان 42,000 جنيه
- سعر حديد الجارحي 43,000 جنيه
- سعر حديد السويس للصلب 43,000 جنيه
- سعر حديد المدينة 42,000 جنيه
- سعر حديد المراكبي 43,000 جنيه
- سعر حديد عطيه 42,500 جنيه
- سعر حديد العشري 41,000 جنيه
- سعر حديد الجيوشي 42,000 جنيه
- سعر حديد مصر ستيل 42,000 جنيه
- سعر حديد بيانكو 41,000 جنيه
اسعار الاسمنت اليوم في مصر
- سعر أسمنت المصريين 2,200 جنيه
- اسمنت قنا (المسلة) 2,270 جنيه
- سعر اسمنت الفهد 1,950 جنيه
- اسمنت المصري 2,060 جنيه
- سعر أسمنت النهضة 2,270 جنيه
- سعر أسمنت المهندس 2,190 جنيه
- اسمنت السد العالي 2,170 جنيه
- اسمنت العسكري بني سويف 1,950 جنيه
- اسمنت البرج 2,350 جنيه
- اسمنت تايتان 2,060 جنيه
- سعر أسمنت الممتاز 2,160 جنيه
- سعر أسمنت التعمير 2,100 جنيه
- سعر اسمنت أسوان 2,180 جنيه
- سعر اسمنت الصعيد 2,190 جنيه
- سعر أسمنت حلوان 2,170 جنيه
- سعر أسمنت العسكري 1,960 جنيه
- سعر اسمنت المخصوص 2,100 جنيه
- سعر أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2,260 جنيه
- سعر اسمنت العامرية عادة 2,360 جنيه
- سعر اسمنت المسلح 2,050 جنيه
- أسمنت النصر 2,010 جنيه
- سعر اسمنت المنيا 2,030 جنيه
- سعر اسمنت سيناء 42.5 1,950 جنيه
- سعر اسمنت اسيوط 2,250 جنيه
- اسمنت وادي النيل 1,970 جنيه
- سعر اسمنت المعلم 1,980 جنيه
- أسمنت جنوب الوادي 1,970 جنيه
- سعر اسمنت السهم 1,950 جنيه
- سعر أسمنت السويس 2,170 جنيه
- سعر اسمنت السويدي 2,160 جنيه