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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشاير العيد .. انخفاض كبير بسعر طن الحديد والأسمنت اليوم

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم أسعار الحديد والأسمنت لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد عن الأسعار في الأسواق.

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن الحديد و الأسمنت اليوم

أسعار الحديد والاسمنت اليوم ، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء، وذلك في ظل ما تشهده الأسواق من تغيرات لأسعار بعض السلع منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الاستثماري.

 

أسعار الحديد اليوم

كما يبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم، للوصول إلى أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.
 

  1. سعر حديد عز 46,000 جنيه
  2. سعر حديد بشاي 45,000 جنيه
  3. سعر حديد العتال 43,000 جنيه
  4. سعر حديد المعادي 42,000 جنيه
  5. سعر حديد الكومي 42,000 جنيه
  6. سعر حديد المصريين 45,000 جنيه
  7. سعر حديد سرحان 42,000 جنيه
  8. سعر حديد الجارحي 43,000 جنيه
  9. سعر حديد السويس للصلب 43,000 جنيه
  10. سعر حديد المدينة 42,000 جنيه
  11. سعر حديد المراكبي 43,000 جنيه
  12. سعر حديد عطيه 42,500 جنيه
  13. سعر حديد العشري 41,000 جنيه
  14. سعر حديد الجيوشي 42,000 جنيه
  15. سعر حديد مصر ستيل 42,000 جنيه
  16. سعر حديد بيانكو 41,000 جنيه

     

اسعار الاسمنت اليوم في مصر

 

  1. سعر أسمنت المصريين 2,200 جنيه
  2. اسمنت قنا (المسلة) 2,270 جنيه
  3. سعر اسمنت الفهد 1,950 جنيه
  4. اسمنت المصري 2,060 جنيه
  5. سعر أسمنت النهضة 2,270 جنيه
  6. سعر أسمنت المهندس 2,190 جنيه
  7. اسمنت السد العالي 2,170 جنيه
  8. اسمنت العسكري بني سويف 1,950 جنيه
  9. اسمنت البرج 2,350 جنيه
  10. اسمنت تايتان 2,060 جنيه
  11. سعر أسمنت الممتاز 2,160 جنيه
  12. سعر أسمنت التعمير 2,100 جنيه
  13. سعر اسمنت أسوان 2,180 جنيه
  14. سعر اسمنت الصعيد 2,190 جنيه
  15. سعر أسمنت حلوان 2,170 جنيه
  16. سعر أسمنت العسكري 1,960 جنيه
  17. سعر اسمنت المخصوص 2,100 جنيه
  18. سعر أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2,260 جنيه
  19. سعر اسمنت العامرية عادة 2,360 جنيه
  20. سعر اسمنت المسلح 2,050 جنيه
  21. أسمنت النصر 2,010 جنيه
  22. سعر اسمنت المنيا 2,030 جنيه
  23. سعر اسمنت سيناء 42.5 1,950 جنيه
  24. سعر اسمنت اسيوط 2,250 جنيه
  25. اسمنت وادي النيل 1,970 جنيه
  26. سعر اسمنت المعلم 1,980 جنيه
  27. أسمنت جنوب الوادي 1,970 جنيه
  28. سعر اسمنت السهم 1,950 جنيه
  29. سعر أسمنت السويس 2,170 جنيه
  30. سعر اسمنت السويدي 2,160 جنيه

     

 

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