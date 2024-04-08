ناصر هدية: كلمة الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية تكشف أولويات الدولة

قال النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، إن حرص الرئيس السيسي على حضور حفل إفطار الأسرة المصرية، دليل على اللحمة الوطنية، والتأكيد على وحدة كل تيارات المجتمع المصري وطوائفه في مواجهة مختلف التحديات.

ولفت هدية، في تصريح صحفي له اليوم، أن رسائل الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية كاشفة عن خارطة طريق وأولويات المرحلة القادمة، بعد بدء الولاية الجديدة للرئيس وفي مقدمتها اصلاح المسار الاقتصادي والاهتمام بالمواطن المصري، وتحسين حياته عبر حياة كريمة وتكافل وكرامة ومواصلة المشروع التنموي الضخم لصالح البلاد في اطار الجمهورية الجديدة.

ولفت عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس حملت رسائل واضحة ومحفزة لكل أطياف المجتمع بتأكيده أهمية الاستمرار في الحوار الوطني والموضوعات التي لها تأثير كبير على حياة الناس، وكذلك قضية بناء الإنسان باعتبارها على رأس أولويات العمل الوطني فيما هو قادم .

وشدد نائب الصعيد، أن تعهد الرئيس السيسي، باستكمال الحوار الوطني فيه دفعة سياسية لكافة القوى الوطنية بإشراك رؤاها السياسية في المشهد والاستماع للجميع لمواجهة تحديات الوضع الراهن سياسيا واقتصاديا.

واختتم النائب ناصر هدية، إنه يحسب للرئيس السيسي تركيزه على قضية بناء الانسان، وحقوقه معيشيا واقتصاديا واجتماعيا، وتوفير حياة كريمة له وهذه الحالة التي تشهدها مصر طوال 10 سنوات من البناء في قطاعات الصحة والتعليم والمدن الجديدة.