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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد بلبولة: طائفة الحشاشين تستخدم الخرافات والكذب لإضفاء طابع أسطوري

الدكتور أحمد بلبولة
الدكتور أحمد بلبولة

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن استدعاء جماعة الحشاشين دراميًا يدخل في مرحلة ما بين الكتابة بالموروث وإعادة خلق التاريخ. 


وأضاف "بلبولة" خلال حوارها مع برنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "لأن الكاتب هنا تبنى مجموعة من الأساطير التي حيكت ودارت وهي لافتة ذكية جدًا لأن ما نعانيه الآن أننا نقع في أسر الأساطير التي تُحاك حول هذه الجماعات".
وتابع: "نحن بالفعل تسكننا الأساطير، وتستخدم كل الوسائل في الترويج للشخصيات مثل الخرافة والأحلام والكذب لتضفي طابعًا أسطوريًا على الشخصية، بحيث ترتفع عن حدودها البشرية وأنها تتلقى من السماء مباشرة دون وسيط، وهذه هي الجزئية المحورية في تاريخ الحشاشين".

حسن الصباح


واستكمل: "شخص مثل حسن الصباح بممارسات متعددة يستحخدم أحيانًا المعرفة والعلم والرياضيات والسحر ليكتسب هذا الطابع الأسطوري، ومن ثم يُصدق يصبح حجة ومرجعية".


وأشار إلى أن محمد حسنين هيكل حين عبر عن حضور القرضاوي في ميدان التحرير ربطه مباشرة بالمرجعية الشيعية في إيران وخامنئي. 

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.

الدكتور أحمد بلبولة الدكتور محمد الباز السحر الشركة المتحدة الإخوان إكسترا نيوز أحمد بلبولة

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