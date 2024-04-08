برلماني: رسائل السيسي تؤكد حرصه على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية

ثمّن النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي تضمنت التأكيد على قوة أبناء مصر وروحهم الوطنية التي ساهمت في شق الصخر في كل ربوع الوطن، وتأكيد أيضًا أن الأمة المصرية العريقة التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة، والسعي نحو أن تكون مصر في صدارة الأمم، ودور القوات المسلحة المصرية وجميع فئات المجتمع، إعلاميين ومثقفين في دحر الإرهاب ومواجهة التحديات التي استهدفت أمن واستقرار البلاد.

وأكد سوس في بيان له اليوم، أن اهتمام الرئيس بمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وحرصه على استكمال جلسات الحوار واستمرار النقاشات المفتوحة من أجل الاستثمار في نتائج هذا الحوار في مجابهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها التحديات والأزمات الاقتصادية، هدفها دعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا، والفئات الأولى بالرعاية، وتطوير الأماكن والمناطق النائية في ربوع مصر المختلفة.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي اهتم خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بتوجيه رسائل تؤكد حرصه على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي ورسم خارطة طريق تحقق آمال المصريين في التنمية الشاملة، بالإضافة إلى التأكيد على موقف مصر الداعم والمستمر للقضية الفلسطينية والأشقاء في غزة، وتوجيه المساعدات الإنسانية ضخمة لدعم الشعب الفلسطيني وإنقاذ الأطفال والمرضى والنساء من مخطط الإبادة الجماعية، والسعي إلى وقف دائم لإطلاق النار والدخول في هدنة إنسانية.



وأشاد سوس بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اتسمت بشفافية وصراحة وصدق، وأكد فيها على أهم ملامح استراتيجية المرحلة القادمة في ظل ولايته الجديدة لمصر، وسط حضور متنوع لأطياف المجتمع المختلفة.