خلال مفاوضات القاهرة.. مقترح أمريكي جديد لعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر، أن هناك توقعات بأن تطرح الولايات المتحدة مقترحا بمفاوضات القاهرة لتسوية عودة سكان شمال غزة إلى منازلهم.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية عن المصادر، إن مقترح واشنطن قد يتضمن عودة سكان أحياء بأكملها إلى شمال غزة، لافته إلى أن هناك توقعات بأن تكون هناك مرونه من إسرائيل بشأن المقترح.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه من المتوقع أن يقدم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA التي تحتضنها القاهرة خلال المفاوضات خطة بشأن الحرب في غزة.

ويتوجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة، يوم الأحد، للمشاركة في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، حسبما صرح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN يوم الأحد.

وأعلنت حركة حماس، أن وفدا من الحركة وصل إلى القاهرة، يوم الأحد، لبدء محادثات وقف العدوان.

وأكدت “حماس”، في بيان لها، تمسكها بمطالبها الوطنية الطبيعية، وحرصها على التوصل لاتفاق يحقق وقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين بحرية إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وإغاثة شعبنا وبدء إعمار ما دمره الاحتلال، وإنجاز صفقة تبادل للأسرى يتم بموجبها الإفراج المتبادل عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس والمقاومة في غزة.