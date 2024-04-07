عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد حماس يلتقي مسئولين مصريين في القاهرة وسط محادثات للتهدئة بقطاع غزة

صدى البلد

وصل وفد يمثل حماس إلى القاهرة؛ لإجراء محادثات حاسمة تهدف إلى تأمين وقف إطلاق النار والتفاوض بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة. 

وصدر هذا الإعلان من قبل الجماعة نفسها، مما يشير إلى خطوة مهمة في الجهود المستمرة للتخفيف من الخسائر الإنسانية الناجمة عن الصراع.

وبحسب بيان حماس، أجرى الوفد محادثات مع رئيس مديرية المخابرات العامة المصرية. 

وخلال الاجتماع، أعادت حماس التأكيد على التزامها بمطالبها القديمة، والتي تشمل ربط إطلاق سراح الرهائن بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. 

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت المجموعة على أهمية السماح للفلسطينيين المهجرين بالعودة إلى منازلهم وزيادة المساعدات الإنسانية للمنطقة.

وكان رد إسرائيل على مطالب حماس حازما، حيث رفضتها باعتبارها غير واقعية. 

وأكدت السلطات الإسرائيلية عزمها على مواصلة العمليات العسكرية حتى تحقيق أهدافها، والتي تشمل تفكيك البنية التحتية العسكرية لحماس وتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة تحتجزهم الحركة منذ 7 أكتوبر.

وشددت حماس في بيانها أيضًا على تصميمها على متابعة أهدافها السياسية الأوسع، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس.

وأكدت المجموعة التزامها بحق العودة وتقرير المصير للفلسطينيين، مؤكدة موقفها الثابت في مواجهة الصراع المستمر.

ويسلط الاجتماع في القاهرة الضوء على توازن القوى الدقيق في المنطقة والديناميكيات المعقدة التي تلعبها الجهود المبذولة للتوسط في وقف دائم لإطلاق النار.

ومع استمرار المناقشات، يراقب المجتمع الدولي التطورات عن كثب، على أمل التوصل إلى حل يمكن أن يضع حداً لمعاناة المدنيين العالقين وسط تبادل إطلاق النار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوم الخميس| مفاجأة بشأن موعد عيد الفطر.. موقف مصر ودولة عربية تصوم يوم إضافي

مليار جنيه هدية للمصريين| التفاصيل الكاملة لزيادة الأجور والمعاشات

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

النهار يتحول ليلًا| العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس.. وهذه علاقته بهلال شوال

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

الرحلة مع الأبيض كتبت نهايتها| رباعي زملكاوي يغادر الفريق.. من هم؟

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

ترشيحاتنا

خلال مفاوضات القاهرة.. مقترح أمريكي جديد لعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة

دعاء ختم القرآن ليلة 29 رمضان.. يستجاب ويغفر لكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا

أحمد بلبولة: الحشاشين ينظرون إلى النبي أنه المرشد الظاهري فقط

حزب الله يعلن شن 4 هجمات خطيرة على مواقع عسكرية إسرائيلية

أحمد بلبولة: طائفة الحشاشين تستخدم الخرافات والكذب لإضفاء طابع أسطوري

آخر التطورات| جراحة ناجحة للشحات.. وراحة 5 أيام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. سارة سلامة تبهر متابعيها من أمام الكعبة

الرحلة مع الأبيض كتبت نهايتها| رباعي زملكاوي يغادر الفريق.. من هم؟

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

فستان جريء.. مي عمر تثير ضجة بأحدث إطلالاتها

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ