وفد حماس يلتقي مسئولين مصريين في القاهرة وسط محادثات للتهدئة بقطاع غزة

وصل وفد يمثل حماس إلى القاهرة؛ لإجراء محادثات حاسمة تهدف إلى تأمين وقف إطلاق النار والتفاوض بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة.

وصدر هذا الإعلان من قبل الجماعة نفسها، مما يشير إلى خطوة مهمة في الجهود المستمرة للتخفيف من الخسائر الإنسانية الناجمة عن الصراع.

وبحسب بيان حماس، أجرى الوفد محادثات مع رئيس مديرية المخابرات العامة المصرية.

وخلال الاجتماع، أعادت حماس التأكيد على التزامها بمطالبها القديمة، والتي تشمل ربط إطلاق سراح الرهائن بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت المجموعة على أهمية السماح للفلسطينيين المهجرين بالعودة إلى منازلهم وزيادة المساعدات الإنسانية للمنطقة.

وكان رد إسرائيل على مطالب حماس حازما، حيث رفضتها باعتبارها غير واقعية.

وأكدت السلطات الإسرائيلية عزمها على مواصلة العمليات العسكرية حتى تحقيق أهدافها، والتي تشمل تفكيك البنية التحتية العسكرية لحماس وتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة تحتجزهم الحركة منذ 7 أكتوبر.

وشددت حماس في بيانها أيضًا على تصميمها على متابعة أهدافها السياسية الأوسع، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس.

وأكدت المجموعة التزامها بحق العودة وتقرير المصير للفلسطينيين، مؤكدة موقفها الثابت في مواجهة الصراع المستمر.

ويسلط الاجتماع في القاهرة الضوء على توازن القوى الدقيق في المنطقة والديناميكيات المعقدة التي تلعبها الجهود المبذولة للتوسط في وقف دائم لإطلاق النار.

ومع استمرار المناقشات، يراقب المجتمع الدولي التطورات عن كثب، على أمل التوصل إلى حل يمكن أن يضع حداً لمعاناة المدنيين العالقين وسط تبادل إطلاق النار.