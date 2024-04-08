محافظ جنوب سيناء يفتتح أعمال تطوير مسجد الصحابة ويكرم أوائل حفظة القرآن

افتتح اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء أعمال تطوير وتجديد ورفع كفاءة مسجد الصحابة بالسوق القديم بشرم الشيخ وذلك طبقا لمعايير MITA للسعادة Magic in The Air .

ويشار إلى أن تعتبر معايير MITِA هي أحدث ما وصل إليه العلم الحديث في مجالات توجيه التأثيرات النفسية لعناصر كل منشأة أو وجهة تتعامل مع البشر لخلق حالة نفسية من السعادة تتسبب في ارتباط عاطفي بالمكان وعناصره.



و تقوم هذه الخدمات على دراسة وقياس وتصميم أكثر من ٢٠ عنصر من عناصر المكان لتحول البيئة الطاردة لبيئة ترحيبية ثم تصل بها لبيئة جاذبة تفاعلية.



ومن أهم هذه العناصر : الاضاءة والصوتيات والتصميم المعماري والأعمال الفنية والبصرية والموسيقى والمنحوتات والرائحة المميزة للمكان والمساحات الخضراء والمسطحات المائية.

وادي محافظ جنوب سيناء ومرافقيه صلاة العشاء والتراويح بعد افتتاح المسجد، وشهد المحافظ احتفال مديرية الأوقاف بالمحافظة بليلة القدر، وكرم أوائل حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة.

بدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد عبد الحليم، والطالب عبد الحليم محمود من حفظة القرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف كلمة أشاد فيها بجهود محافظ جنوب سيناء في إعمار المساجد بالمحافظة وفي إقامة مسابقة القرآن الكريم سنويا بالتعاون مع وزارة الاوقاف،في المناسبات الدينية المختلفة لحرصه علي حفظ القرآن الكريم والمداومة عليه، وأشار غيط ان المحافظ قد وجه بمضاعفة مكافأة حفظة القران الكريم كاملا من مبلغ 1500 جنيه الي مبلغ 3000 جنيه، وبلغت إجمالي المكافآت حوالي 242 ألف جنيه. واوضح غيط ان إجمالي المتقدمين للمسابقة من ابناء المحافظة 1151 متسابق إجمالي المتميزين منهم 623 متسابق.

وفي كلمة محافظ جنوب سيناء توجه بالشكر لكل المساهمين في رفع كفاءة المسجد التي شملت أعمال صيانة وتجديد وإضاءة وفرش سجاد، وخص بالذكر المهندس محمد جمال عمر، وياسمين محمد فريد خميس ( النساجون الشرقيون) وصندوق اعمار المساجد بوزارة الاوقاف، ومجلس إدارة المسجد.

ولفت المحافظ الي تطوير ساحة المسجد والمنطقة المحيطة بالمسجد والمركز الاسلامي الثقافي الملحق بالمسجد كونه مزارا رئيسيا هاما لجميع الشخصيات الهامة ورؤساء الجمهوريات الذي يزورون شرم الشيخ ، وايضا جميع البرامج السياحية وطالب رجال الأعمال بمنطقة السوق القديم برعاية المسجد والتعاون مع مجلس الإدارة لاجراء اعمال الصيانة الدورية ورفع الكفاءة باستمرار.

قال محافظ جنوب سيناء إنه سعيد بحضوره وسط حفظة القران الكريم من أبناء المحافظة وخاصة الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، ووجه فودة الشكر للأوقاف وجميع الأئمة والمحفظين وقرر صرف مكافات مالية فورية لعدد 28 شيخ تشجيعا وتقديرا لجهودهم.

شهد الاحتفال مع محافظ جنوب سيناء اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء أحمد سرحان رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ اسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد، و لفيف من ائمة ومشايخ الاوقاف، وجمع غفير من أهالي مدينة شرم الشيخ.

افتتاح تطوير

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