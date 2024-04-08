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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة مروعة..ميليشيات الدعم السريع تقتـ ل 28 شخصا في ولاية الجزيرة بالسودان

مليشيات الدعم السريع
مليشيات الدعم السريع

أعلنت نقابة أطباء السودان أن مليشيات الدعم السريع قامت بقتل 28 شخصا من المواطنين في في قرية أم أدهم الواقعة في مدينة الحساحيصا وسط ولاية الجزيرة.

وقالت نقابة أطباء السودان، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك: "ندين بشدة المذبحة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في قرية أم أدهم الواقعة في مدينة الحساحيصا وسط ولاية الجزيرة". 

واضافت النقابة أن الهدوم الذي قامت به مليشيات الدعم السريع على القرية أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 28 من القرويين وجرح أكثر من 240 شخصا بدرجات متفاوتة من الخطورة.

وأشارت إلى أن الدعم السريع قام بمهاجمة القرية بالأسلحة الثقيقة والخفيفة، لافته إلى أن القوات لم تحاصر فقط القرية بل قامت بالهجوم بشكل عشوائي وإطلاق النار بكثافة على السكان غير المسلحين، مما أدي إلى هذا العدد الكبير من الضحايا.

وأكدت نقابة أطباء السودان على وجود عدة ضحايا وجرحى في القرية لم يتسن حسابهم بسبب عدم إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية وصعوبات الرصد وسط إطلاق النار وانقطاع الاتصالات والذعر والتهجير الذي تشهده القرية.

وأضافت النقابة أن المصابين الناجيين من هجوم مليشيات الدعم السريع ذهبوا إلى مستشفى المناجيل التعليمي حيث منعهم من الوصول الى مستشفى الحصاحيصا التعليمي.

وأشارت النقابة إلى أن جرائم مليشيات الدعم السريع لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى تدنيس كامل للقرية، وانخراط في أعمال نهب وسلب وخطف، لافته إلى أنه تم مهاجمة أيضا قرية الفقير بمحلية الحصاحيصا

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