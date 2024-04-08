مجلس الشباب المصري بالإسكندرية يوزع 1000 وجبة على الأسر الأولى بالرعاية

وزع مجلس الشباب المصري بمحافظة الإسكندرية بقيادة "عزة طلعت "، منسق المجلس بالمحافظة، 100 وجبة ضمن برنامج دعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار مبادرات مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور "محمد ممدوح"، وبالتعاون مع أحد المطاعم الشهيرة بالإسكندرية.

وقالت عزة طلعت إن الفريق التطوعي جهز ألف وجبة بالتعاون مع أحد المطاعم وقام بتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بعد حصر الحالات المستحقة في نطاق المحافظة.

وأشارت طلعت إلى أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي ضمن جهود مجلس الشباب المصري، في إطار برنامج دعم الفئات الأولى بالرعاية ، وتخفيف العبء عن المواطنين الأكثر احتياجاً في مختلف المحافظات .