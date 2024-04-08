وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان أعمال تطوير ملعب نادي سيدي بشر

تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم يصاحبه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بافتتاح أعمال التطوير الخاصة بملعب نادي سيدي بشر بالإسكندرية، وذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.



وبدأ وزير الرياضة حديثه بتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والذي وجه سيادته بسرعة إعادة فتح الملعب مرة أخرى إلى أهالي المنطقة ، كما أمر السيد رئيس الجمهورية بتطوير وتجميل الملعب قبل إعادة الافتتاح اليوم وهو ما تم تنفيذه بزمن قياسي بلغ" ١٠" أيام فقط ليظهر بالمظهر المشرف الذي تشاهدونه اليوم فى حفل افتتاح أعمال التطوير.



وأشار صبحي إلى أن أعمال تطوير الملعب والذي يحمل فى طياته تاريخ طويل يصل الى ٦٠ عام حيث كان قد تم تنفيذ الملعب فى الستينات من القرن الماضي ، وقد تم تجديد الملعب الخماسى وفرش الملعب بالكامل بالنجيل الصناعى وتركيب الشبك على الأسوار الحديدية الخاصة به كما توجه وزير الرياضة بالشكر الى رجل الأعمال محمد مجاهد والذي قدم الكثير من الجهود لسرعة افتتاح وتطوير الملعب كما توجه صبحي بالشكر على التواجد الكثيف اليوم من قبل نجوم ورؤساء الأندية المصرية ومنهم كابتن حسام وابراهيم حسن المدير الفنى ومدير الكرة للمنتخب المصري لكرة القدم واختتم أشرف صبحي وزير الرياضة حديثه بالشكر إلى صندوق تحيا مصر والذي ساهم بشكل كبير فى اعادة تطوير الملعب بنادى سيدي بشر بالإسكندرية.



ونوه وزير الشباب والرياضة أن الرياضة المصرية تلقي رعاية كبيرة وخاصة من قبل السيد رئيس الجمهورية وان المنشآت والبنية التحتية قد تطورت تطور ملحوظ وهو ما جعل مصر قبلة لاستضافة أكبر الأحداث العالمية والقارية

وبكلمته عبر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن سعادته بتواجده اليوم للمشاركة في إعادة افتتاح تطوير "ملعب نادي سيدي بشر"....

وحقيقة إن ما نراه اليوم من أعمال تطوير بالملعب بهذا الشكل المشرف والتي جاءت في وقت قياسي جدا... يؤكد لنا أن لدينا إرادة قوية نستطيع بها أن نبني ونحافظ على منشآتنا الرياضية لخدمة شبابنا وأبنائنا سواعد ومستقبل الأمة، وذلك في ظل دعم ورعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشهد الفترة الحالية اهتمام غير مسبوق بالرياضة في مصر، ويظهر ذلك جليا فيما يتم تقديمه للإرتقاء بالمنظومة الرياضية، وما توليه القيادة السياسية من اهتمام منقطع النظير بالرياضة تأكيداً على دورها في تحقيق التنمية وتعزيز قدرات وإمكانيات الشباب.... وهو ما يتجسد في تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية وفقا "لرؤية مصر 2030"، التي نعمل جميعاً على تحقيقها في مختلف القطاعات، وخاصة في القطاع الرياضي



وأضاف " الشريف " أنه خلال السنوات القليلة الماضية شهدت محافظة الإسكندرية بالفعل رفع كفاءة عشرات المراكز الشبابية، والوصول إلى أماكن نائية ومحرومة لبناء مراكز شبابية جديدة بها ورفع كفاءة المتهالك منها، وذلك تأكيدا على أهمية العلاقة الوثيقة بين السلامة البدنية والذهنية وبين نجاح التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع وخصوصا الشباب.

وختاما.... ورغم كل التحديات التي يمر بها العالم ستظل الرياضة هى الشغف الأول الذى يجمع الناس ، وستظل هى وسيلة الاتصال القوية بين الشباب ، ونحن هنا اليوم تأكيدا على أهمية وجود المنشآت الرياضية ،وهو ما حرصت عليه عندما أصدرت قرار بتسليم أرض ملعب سيدى بشر، لصالح نادى سيدى بشر الرياضى، التابع لمديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، لحين انتهاء إجراءات نزع الملكية والخلاف القضائي وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية الواعية بأهمية الحفاظ على المنشآت الرياضة .

فيما توجه نبيل عبد الرحمن رئيس نادى سيدى بشر بالتوجه بخالص الشكر الى السيد رئيس الجمهورية على تطوير الملعب التاريخي لسكان سيدي بشر

وبدأت مراسم افتتاح أعمال التطوير للملعب الخماسي بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم ، تبعها عرض فيديو وثائقي عن تاريخ إنشاء الملعب الخماسي نبذة عن نادي سيدي بشر.

وشاهد وزير الرياضة ومحافظ الاسكندرية عرض رياضي لفرق الطلائع التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية وأيضا قاما بمتابعة جزء من تدريبات فرق براعم كرة القدم بالنادى وعرض لفريق الكاراتيه واختتمت الجولة الافتتاحية بمشاهدة مباراة استعراضية لقدامى لاعبي الزمالك والأهلى بمشاركة النجوم السابقين لكبار الكرة المصرية الأهلى والزمالك والذين تم تكريمهم من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

حضر الافتتاح الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق والمهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة وأحمد حسن رئيس نادى سبورتنج ورئيس نادى الجياد سيد سمرة ولفيف من نواب مجلس الشعب والشورى والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية ولفيف من نجوم الرياضة المصرية .

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