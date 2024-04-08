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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

5 أسباب وراء مشاركة السياحة في معرض "ترافيل أند فيكاشن" بـ كندا

الجناح المصرى في
الجناح المصرى في معرض Travel and Vacation Show

شارك القطاع السياحي المصري ممثلا في وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص بمعرض Travel and Vacation Show بالعاصمة الكندية أوتاوا لكونه أحد أبرز المعارض السياحية.


ويرصد صدى البلد أبرز 5 أسباب لمشاركة السياحة المصرية في المعرض السياحي .

Travel and Vacation Show


1- أهم معرض مهني يُقام في السوق الكندي
2- فرصة للقاء منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة للترويج للمقصد المصري
3- السوق الكندي يعد أحد أهم الأسواق السياحية التي تستهدفها وزارة السياحة والآثار
4- استعراض المقومات والأنماط والمنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري
5- يشارك بالمعرض أكثر من ١٥٠ عارض يمثلون ٥٠ دولة
جدير بالذكر أنه تم افتتاح المعرض بحضور سفراء الدول المشاركة بالإضافة إلى حضور شخصيات حكومية وسياسية وبرلمانية ، والسفير أحمد حافظ سفير مصر بكندا.
 

السياحة Travel and Vacation Show المعارض السياحية السياحة المصرية المعرض السياحي

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