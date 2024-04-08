5 أسباب وراء مشاركة السياحة في معرض "ترافيل أند فيكاشن" بـ كندا

شارك القطاع السياحي المصري ممثلا في وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص بمعرض Travel and Vacation Show بالعاصمة الكندية أوتاوا لكونه أحد أبرز المعارض السياحية.
ويرصد صدى البلد أبرز 5 أسباب لمشاركة السياحة المصرية في المعرض السياحي .
Travel and Vacation Show
1- أهم معرض مهني يُقام في السوق الكندي
2- فرصة للقاء منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة للترويج للمقصد المصري
3- السوق الكندي يعد أحد أهم الأسواق السياحية التي تستهدفها وزارة السياحة والآثار
4- استعراض المقومات والأنماط والمنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري
5- يشارك بالمعرض أكثر من ١٥٠ عارض يمثلون ٥٠ دولة
جدير بالذكر أنه تم افتتاح المعرض بحضور سفراء الدول المشاركة بالإضافة إلى حضور شخصيات حكومية وسياسية وبرلمانية ، والسفير أحمد حافظ سفير مصر بكندا.