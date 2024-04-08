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أخبار البلد

توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم بنادي مجاهد نصار الاجتماعي بميت نما.. صور

مسابقة القرآن الكريم
مسابقة القرآن الكريم

كرم النائب  مجاهد  نصار ، والدكتورة  سحر المغربي ،  مساء  السبت، الفائزين  بمسابقة  القرآن  الكريم  الكبرى  في جميع المستويات ( القرآن الكريم كاملاً - نصف القرآن - ربع القرآن - خمسة أجزاء - ثلاثة أجزاء - جزءين - جزء عم)  ومنحهم مكافآت   مالية   وهدايا  عينية وشهادات تقدير ،   والتي تنظمها   مؤسسة  مجاهد  نصار  للتنمية والأعمال الخيرية  سنوياً   برعاية متميزة  للدكتورة  سحر  المغربي و النائب  مجاهد  نصار  .

 

جاء  ذلك   بنادي   مجاهد  نصار  الاجتماعي بميت نما  ،  بحضور  فضيلة   الدكتور  محمد  عبد  السميع ، أمين  دار   الإفتاء ،  نائباً عن فضيلة  الدكتور  شوقي  علام  ، مفتي  الجمهورية ،  والنائب  أشرف  أمين ،   و الشيخ  صفوت  أبو  السعود ، وكيل  وزارة  الأوقاف ، نائباً عن  الدكتور  محمد  مختار  جمعة، وزير الأوقاف ، و الأستاذ إمام فوزي إمام ، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية ،  والأستاذ محمد الحاج ، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن بالقليوبية و العالم السعودي الدكتور مجدي ناجح ، والمستشار محمد صدقي نصار ، والمستشار عبد الحميد السيسي ،  والإعلامي زين العابدين رشدي ، والشيخ علي عبد البصير ، والأستاذ سامي السيسي و عدد كبير من قيادات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وأسر المكرمين.

 

بدأ الاحتفال  الذي  قدمه الشيخ فاضل ممدوح صقر ، عميد معهد الإمام عبد الحليم محمود الأزهري  بالسلام   الوطني  لجمهورية  مصر  العربية  ثم   تلاوة   آيات  من  الذكر   الحكيم  للطالب  محمد مصطفى أبو سريع  ،  الفائز  بالمركز   الأول في حفظ  القرآن  الكريم  كاملاً.

 

وفي  كلمته  أكد  الدكتور  محمد  عبد  السميع ، أمين  دار الإفتاء  أن حفظة  القرآن  الكريم  هم  أهل الله  وخاصته  وسبب للشرف  والفخر  ، مقدماً   الشكر والتقدير للنائب  مجاهد  نصار والدكتورة  سحر  المغربي  على  رعاية  أهل  القرآن   وخاصته.

 

وقال الشيخ صفوت  أبو السعود أن   حفظة  القرآن  الكريم   هم الكواكب  والنجوم النيرة التي تضئ   سماء  شبرا  الخيمة ، مقدماً  خالص شكره وتقديره للنائب  مجاهد  نصار والدكتورة سحر  المغربي   والمستشار محمد صدقي نصار؛ على  تكريم  حفظة  القرآن  الكريم ،  مشيراً إلى أن حافظ القرآن  الكريم  هو المثل  الأعلى  في  الأخلاق.

 

ونصح الشيخ صفوت أبو السعود حفظة القرآن الكريم أن يفخروا بوطنهم  مصر حارسة القرآن  الكريم  التي أسست إذاعة القرآن الكريم عام ١٩٦٤ لتجميع القرآن صوتياً.

 

وفي كلمته، قدم النائب  مجاهد نصار التحية والشكر والترحيب بالضيوف على المنصة، مؤكداً أن هذا الحفل لتكريم النماذج المشرفة من حفظة القرآن الكريم من أبناء شبرا الخيمة لتعزيز وتشجيع المواهب القرآنية والأصوات الحسنة وإبراز القدرات الإبداعية لديهم ، مقدماً الشكر والتقدير للدكتورة سحر المغربي راعية هذا الاحتفال الكبير والتكريم ، مشيداً بجهود فريق عمل مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية على حسن تنظيم الاحتفالية.

 

 كما قدم النائب مجاهد نصار تحية إجلال وعرفان إلى أولياء أمور المكرمين  الذين شجعوا أبناءهم على حفظ القرآن الكريم .

من جانبه أشاد الأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي ، رئيس جامعة بنها  بجهود  النائب  مجاهد  نصار والدكتورة   سحر  المغربي في دعم كافة  القطاعات  والأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية والصحية وذوي  الهمم وتشجيعهم   لحفظة  القرآن الكريم ،  مؤكداً   أن  النائب  مجاهد  نصار والدكتورة سحر المغربي قلما  نجد مثلهما في  هذا   الزمان  في الإخلاص و التفاني  في المشاركة المجتمعية والخدمية لأهالي  شبرا الخيمة.

 

وفي نهاية الاحتفال تم  توزيع الهدايا العينية وشهادات  التقدير  والمكافآت المالية على  الفائزين ، كما  تم  تكريم  المشايخ   القائمين  على   المسابقة ، وأعلن النائب مجاهد نصار عن مفاجأة أثلجت صدور الفائزين ، وهي إجراء القرعة على رحلة عمرة لولي أمر أحد الفائزين بالمركز الأول في حفظ القرآن الكريم كاملاً ، وفازت بها الطالبة رودينا محمد أحمد.

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البرلماني مجاهد نصار النائب مجاهد نصار مؤسسة مجاهد نصار للتنمية تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم مسابقة حفظ القرآن

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