صحف السعودية| أمانة جدة تجهز 772 جامعا ومصلى لصلاة عيد الفطر المبارك.. المملكة تكشف عن موعد صرف المعاشات التقاعدية الموحدة

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الإثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة الوطن

فاقت بلاغات مكة الإسعافية بلاغات 11 منطقة مجتمعة ممثلة في المدينة المنورة، والشرقية، وعسير، والقصيم، وتبوك، وجازان، وحائل، ونجران، والجوف، والباحة، والحدود الشمالية، حيث بلغت بلاغات مكة الواردة 68.480 ألف بلاغ، مقابل 43.427 ألف بلاغ موزعة على بقية المناطق السابقة باستثناء منطقة الرياض.

استنفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي جهودها في استقبال وتلقي البلاغات الواردة، ومباشرة الحالات، ونقلها إلى المستشفيات، حيث استقبلت 137.675 ألف بلاغات في شهر مارس الماضي، وبلغ عدد المرضى الذين تمت مباشرة حالاتهم 51.318 ألف مريض في مختلف مناطق المملكة.

استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من البلاغات التي تمت مباشرتها من قبل هيئة الهلال الأحمر، حيث بلغ إجمالي البلاغات 68.480 ألف بلاغ بـ50%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 25.768 ألف بلاغ بـ19%، والمدينة المنورة ثالثا، بإجمالي 12.265 ألف بلاغا بـ9%، والشرقية رابعا، بإجمالي 11.408 بلاغ بـ8%، وعسير خامسا، بإجمالي 5 آلاف بلاغ بـ4%، والقصيم سادسا، بإجمالي 3411 بلاغ بـ2.43%.

تصدرت الحدود الشمالية أقل المناطق بلاغات، حيث بلغ إجمالي البلاغات 735 بلاغا بـ0.53%، وحلت نجران ثانيا، بإجمالي 1061 بلاغا بـ0.77%، والجوف ثالثا، بإجمالي 1119 بلاغا بـ0.81%، والباحة رابعا، بإجمالي 1212 بلاغا بـ0.88%، وحائل خامسا، بإجمالي 1686 بلاغا بـ1.22%، وجازان سادسا، بإجمالي 2654 بلاغات بـ2%، وتبوك سابعا، بإجمالي 2876 بلاغا بـ2.08%.

وفي خبر آخر، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، عن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية لكافة المتقاعدين والمستفيدين المشمولين بنظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وصرفها بداية كل شهر ميلادي اعتباراً من 1 مايو 2024م.

وبينت المؤسسة أن هذا الاجراء يأتي حرصاً منها على توافق موعد صرف المعاشات وتوحيده لكافة العملاء بما يضمن توحيد صرف المنافع التأمينية وتوحيد الإجراءات المتشابهة بين متقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة. كما يأتي تماشياً مع خطوات دمج العمليات والإجراءات التي أتت بعد قرار مجلس الوزراء رقم 657 وتاريخ 15/11/1442 الذي قضى بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن هذا التعديل سيتم بموجبه صرف المعاشات لكافة العملاء في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتباراً من التاريخ المشار إليه، حيث سيتم صرف معاش شهر مايو في اليوم الأول منه ويستمر بعد ذلك صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وأضافت المؤسسة أن صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي يعد صرفاً مقدماً لمعاش الشهر ذاته، مقارنة بموعد الصرف السابق نهاية الشهر الميلادي.

صحيفة المدينة

هيأت أمانة محافظة جدة (772) جامعاً ومصلى تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1445هـ، موزعة على نطاق 16 بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء المحافظة، وذلك من خلال أعمال النظافة للمصليات وفي محيط المساجد وتهيئة المواقف وتنظيفها آليّاً ويدويّاً، بجانب تنظيف الشوارع المؤدية للمساجد وغسيل الأرصفة والتقاط المبعثرات.

وأوضح المدير العام لمشاريع النظافة صالح بن محسن الزهراني أن أمانة جدة خصصت نحو (1,379) عامل نظافة لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد، إضافة لتجهيز (495) معدة تشمل المكانس الآلية و"تانكرات" غسيل الأرصفة.

وأشار إلى أن الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي لأكثر من (3,102) كيلومتر طولياً، وغسيل (45,889) متراً من الأرصفة، إلى جانب خدمة التقاط المبعثرات على مساحة تجاوزت الـ (323,845) متراً مربعاً، ورفع (2,218) من المخلفات ذات الحجم الكبير، فضلاً عن نظافة وتطهير وصيانة 2,282 حاوية نفايات، مؤكدًا استمرار الجهود الميدانية وتوجيه مقاولي النظافة بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفة عاجلة.

وفي خبر آخر، نبّه المركز الوطني للأرصاد السعودية من هطول أمطار -بمشيئة الله- غزيرة على منطقة الرياض.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل الرياض العاصمة، والدرعية، ورماح، وذلك حتى الساعة 11 من مساء اليوم الاثنين.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع، أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

صحيفة عكاظ

وصل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس، إلى مكة المكرمة قادماً من جدة، لقضاء ما تبقى من شهر رمضان المبارك بجوار البيت الحرام. وقد وصل في معية ولي العهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

واستقبل ولي العهد في قصر الصفا بمكة المكرمة، مساء أمس، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الرئيس حسن شيخ محمود.

ورحب ولي العهد به في المملكة، فيما عبّر رئيس الصومال عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وفي خبر آخر، نفذت المملكة السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، العديد من المشاريع والبرامج الإنسانية في جميع القطاعات الحيوية ومنها القطاع الصحي، الذي قام المركز من خلاله بتنفيذ 501 مشروع إغاثي بمجالات الصحة والغذاء والمياه والإصحاح البيئي، شملت 55 دولة حول العالم بقيمة إجمالية تجاوزت مليار دولار، استفاد منها أكثر من 415 مليون فرد.

وفي هذا اليوم يحتفي مركز الملك سلمان للإغاثة بيوم الصحة العالمي المصادف لـ 7 أبريل من كل عام لما لهذا القطاع من أهمية كبرى في المحافظة على حياة الإنسان والعناية بها.

وعلى صعيد المساعدات الصحية عمل مركز الملك سلمان للإغاثة في الجمهورية اليمنية على تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الأطراف الصناعية ذات الجودة العالية للمصابين في محافظة مأرب، وتقديم خدمات الرعاية التخصصية الصحية لمرضى الفشل الكلوي من خلال تقديم جلسات التصفية الدموية وتأمين العلاج الضروري والمجاني للحفاظ على حياتهم في محافظة المهرة باليمن، إلى جانب مستشفى بنادر في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية.