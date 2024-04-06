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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الداخلية السعودية تلقي القبض على 21505 وافدين

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة بلغ (21505) مخالفين، منهم (14323) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4778) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2404) مخالفين لنظام العمل.

جاء ذلك في البيان الأسبوعي الصادر عن الوزارة السعودية فيما يتعلق بالحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. 

وذكرت الداخلية السعودية ان إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1295) شخصًا (37%) منهم يمنيو الجنسية، و(61%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (61) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وتم ضبط (9) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (61301) وافد مخالف، منهم (57013) رجلًا، و(4288) امرأة، وتم إحالة (54169) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1666) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7423) مخالفًا.

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