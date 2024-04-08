وزير التنمية المحلية يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك

أرسل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية: يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لسيادتكم بخالص إعزازي وتقديري بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة.

ودعا وزير التنمية المحلية- في نص البرقية- المولى- عزل وجل- أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على شيخ الأزهر وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار، وأن يسدد خطاه وكلل بالنجاح مساعيه الحميدة ومجهوداته المخلصة ويوفقه دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية"... وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام.