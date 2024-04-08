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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائبة تتقدم بطلب إحاطة بشأن حريق مسجد أبو العلا التاريخي

النائبة فاطمة سليم،
النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الأوقاف والسياحة والآثار، بشأن اندلاع حريق بجوار مسجد السلطان أبو العلا التاريخي بمحافظة القاهرة.

وقالت النائبة في طلبها، اندلع حريق بمائدة إفطار بجوار مسجد أبو العلا التاريخي وامتدت النيران لأحد المنازل، وأجزاء من ميضة مسجد أبو العلا التاريخي، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، للسيطرة على النيران وإخمادها.

وأوضحت فاطمة سليم أن الحفاظ على المساجد الأثرية أمر مهم للغاية للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي، متسائلة عن وجود نظام إنذار للحريق داخل المسجد من عدمه، مؤكدة أنه يجب تركيب أنظمة إنذار الحريق عالية الجودة في المساجد الأثرية لاكتشاف أي علامة للحريق بسرعة وتنبيه السلطات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة.

كما تساءلت: "هل يتم إجراء الصيانة الدورية؟"، مشيرة إلى ضرورة إجراء صيانة دورية وفحص فني للنظام الكهربائي وأنظمة التبريد والتهوية والأجهزة الكهربائية الأخرى في المسجد، واستبدال أي أجزاء تالفة أو فاسدة فورًا لتجنب حدوث مشاكل كهربائية تسبب الحرائق.

أيضا أشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية تجهيز المساجد الأثرية بأنظمة إطفاء الحريق الفعالة، حيث يمكن استخدام أنظمة الرش المائي التلقائي أو أنظمة الرش الكيميائي للتحكم في الحرائق وإخمادها قبل أن تنتشر.

وطالبت النائبة بتوعية الموظفين والمشرفين والزوار بأهمية السلامة من الحرائق، وتعليمهم كيفية التصرف في حالة نشوب حريق، فضلا عن الحد من استخدام المواد القابلة للاشتعال في المساجد الأثرية، مثل الستائر والسجاد غير المقاوم للنار

المستشار الدكتور حنفى جبالى طلب احاطة رئيس مجلس الوزراء مسجد السلطان أبو العلا المساجد الأثرية

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