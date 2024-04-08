طلب إحاطة بشأن انتشار الجديري المائي بمدرسة حدائق أكتوبر الرسمية للغات

تقدم النائب هشام حسين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الصحة والسكان، بشأن ظهور حالات مصابة بمرض الجديري المائي بمدرسة حدائق أكتوبر الرسمية للغات.

وأوضح حسين، في طلبه، أنه قد تلاحظ وجود حالات مصابة بمرض الجديري المائي بين طلاب مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية للغات، وبما أن الجديري المائي يعتبر مرضًا معديًا يمكن أن ينتشر بسرعة بين الأفراد غير المحصنين، فإن هذا الوضع يشكل خطرًا على صحة الطلاب والمعلمين وباقي أفراد المجتمع المدرسي.

وأشار هشام حسين، إلى أن إدارة المدرسة نفسها اعترفت بظهور حالات مصابة بالمرض بين طلاب المدرسة، ونشرت تنبيها عاجلا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قالت خلاله: "على أي طالب مصاب بـ الجديري المائي أن يتقدم بتقرير طبي ليتم تأجيل امتحاناته لحين شفائه".

وتابع هشام حسين، "في الوقت نفسه تداولت بعض المواقع الصحفية خبرا منسوبا لمديرية الصحة بمحافظة الجيزة تنفي وجود إصابات بين صفوف الطلاب".

وطالب هشام حسين وزارتي التعليم والصحة بضرورة توفير معلومات موثوقة وشاملة حول مرض الجديري المائي، وكذلك طرق الوقاية منه وعلاجه. ويمكن القيام بذلك من خلال إرسال رسائل توعوية إلى أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، وعقد اجتماعات لشرح الإجراءات الوقائية.

كما طالب بالتحقق من وضع التطعيم، قائلا: "على جميع الطلاب والمعلمين أن يكونوا حاصلين على جرعات التطعيم الموصى بها لمرض الجديري المائي. ويجب أن يتم توفير إمكانية للتحقق من وضع التطعيم وتشجيع المتأخرين على تلقي اللقاح".

وأشار هشام حسين، إلى أهمية تعزيز ممارسات النظافة الجيدة في المدرسة، مثل غسل الأيدي المنتظم بالصابون والماء الدافئ، وتوفير مواد التنظيف المناسبة لتعقيم الأسطح والأدوات المشتركة.

ولفت النائب إلى أنه في حالة ظهور حالات إصابة بمرض الجديري المائي، يجب عزل المصابين وإبلاغ أولياء الأمور والسلطات المعنية فورًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتتبع المخالطين.