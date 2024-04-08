عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان " زهور الأقحوان أو “عباد القمر” تكسو حقول الفيوم المصرية باللون البرتقالي ".

وقال التقرير، إنه مع حلول فصل الربيع بمدينة أبشواي التابعة لمحافظة الفيوم تكتسي الحقول باللون البرتقالي الزاهي، وكأنها لوحة فنية إذانا ببدء موسم الحصاد السنوي لزهور الأقحوان التي تعد أحد العوامل المهمة لقطاع الزراعة في البلاد، وتعرف زهور الأقحوان محليا باسم عباد القمر لأنها تفضل المناخ البارد إذ يتم زراعتها خلال شهور الخريف ويمتد موسم إزهارها من نوفمبر إلى مايو.

وأضاف أنه تعد زهور الأقحوان مصدرا مهما للعملة الصعبة إذ يتم تصدير هذا المحصول للعديد من بلدان العالم، ليدخل في العديد من الصناعات الكبيرة مثل العطور ومستحضرات التحميل.

وتنشر بتلات الأقحوان لتجف تحت أشعة الشمس قبل التصدير لتكون جاهزة للاستخدام في الصناعات المختلفة، كراهم الجلد وأعلاف الحيوانات والطيور وكذلك مواد التجميل والعطور والمهدئات الجلدية وعلاجات جرثومة المعدة.

تمتلئ الحقول المصرية بالمحاصيل الرئيسية التي تعتمد عليها كبرى شركات العالم وتمثل الزهور المزروعة في الحقول المصرية إلى جانب الأقحوان ركيزة لصناعات الطب والتجميل نظرا لجودتها ونقائها.