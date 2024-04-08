دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقات 28 من مسلسلات الأطفال

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقات 28 من مسلسلات الأطفال المذاعة خلال شهر رمضان المبارك.

بدأت الحلقة 28 من مسلسل نورة، بظهور نورة مع صديقتها جنا التي قالت لها إن يارا تُخطط للغدر بها بعد اكتشاف أن نور «أخو نورة» يراقبها، وقالت لها أيضا إن ليلى هي التي تبعث الرسائل لريم.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث الحلقة 28، بدأت بحديث كنوز ووالدتها والأستاذ عصام عن أن المنظمة اخترعت روبوت على شكل يحيى وهو ذكي جدا، وخلال الحلقة تظهر البروفيسورة جميلة برفقة الروبوت وأفراد العصابة وهي تشرح لهم أنهم في الأرض المهجورة.

أما أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 28، بدأت بظهور زهرة وهي تحدث والدتها عن حزنها الشديد عن عدم قدرتها على التمثيل، فقالت لها والدتها إنه يجب على الشخص أن يخطئ حتى يتعلم، فتقوم زهرة بتمثيل الدور أمام والدتها وتنسى مرة أخرى.