بعد الصعود لنصف النهائي.. ناقد رياضي: الزمالك استحق التأهل عن جدارة |فيديو

علق الناقد الرياضي وائل سامي، على كواليس مباراة الزمالك وفيوتشر في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمس وصعود الزمالك إلى الدور نصف النهائي، قائلاً: الزمالك استحق التأهل عن جدارة واللاعيبة بدأت تتأقلم على طريقة لعب المدير الفني.



وأضاف وائل سامي في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير مقدمي برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الأداء الفني للاعبي نادي الزمالك بدأ يتحسن بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وبدأ يكون هناك تجانس بين جميع اللاعبين سواء الجدد أو القدامى،نتيجة الاستقرار والهدوء في القيادة الفنية والإدارية.



وحول تأثير غياب شيكابالا على أداء الفريق في مشوار البطولة الأفريقية، قال وائل سامي: «شيكابالا نجم كبير جدًا ودوره كبير جدًا داخل الملعب، ولكن الفرق الباحثة عن البطولات لا تتأثر بغياب أي لاعب مهما كان اسمه خاصة وأن الزمالك ناوي على البطولة، ولديه بدلاء في كل المراكز».



وأوضح الناقد الرياضي، أن تأهل الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية هي خطوة مهمة جدًا تصب في صالح المنتخب الوطني بشكل كبير.

