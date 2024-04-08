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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انتهاء 90% من أول مصنع لأدوية السرطان في مصر والشرق الأوسط

صدى البلد

كشفت احدى شركات الادوية، الانتهاء خلال عام 2023 من حوالي 90% من مشروع مصنع لإنتاج المستحضرات والبدائل البيولوجية لبناء أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط، في إطار الجهود نحو تخفيف عبء عدم توافر أدوية السرطان والأمراض المزمنة، أو ارتفاع أسعارها، ولخلق اكتفاء ذاتي في مصر من هذه المستحضرات.

ووفقا لمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، المرسل إلى البورصة اليوم، تم الانتهاء من أصعب مرحلة به، حيث تم شحن واستلام مباني المناطق الإنتاجية في الربع الثالث من عام 2023، وتركبيها في مدة زمنية لا تتجاوز 21 يوم بواسطة فريق عمل احد الشركات المقدر بـ 70 مهندس وتقني، الذي حضروا من السويد والصين لمصر خصيصا من أجل تركيب modular building، وكذلك شحن واستلام جزء كبير من ماكينات وخطوط الإنتاج الخاصة بالمشروع.

وأضافت الشركة أنه تم ضخ مبالغ تقدر بـ 2143 مليون جنيه خلال عام 2023، ليصبح إجمالي ما تم ضخه بالمشروع 2923 مليون جنيه تقريبا.

كان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، قد أعلن في عام 2019، إن الشركة بدأت دراسات جادة لأكبر مشروع لإنتاج الأدوية الحيوية Biosimilars فى مصر، باستثمارات تصل إلى مليار جنيه، لإنتاج أدوية لعلاج أمراض السرطان وكذلك إنتاج الهرمونات الحيوية.

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