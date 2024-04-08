الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. ومناشدة عاجلة للمواطنين.. فيديو

تحدثت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حقيقة ضرب العاصفة نهال إلى مصر خلال الأيام المقبلة.

الأرصاد: مجرد إشاعة



وأضافت منار غانم خلال استضافتها على قناة صدى البلد، أنها مجرد إشاعة، مناشدة جميع المواطنين عدم الالتفات إلى مثل هذه الإشاعات، وضرورة حث الجميع على ضرورة متابعة النشرات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية فقط.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوي إلى حالة طقس اليوم على البلاد، حيث أنه من المتوقع هناك أتربة ورمال في شمال الصعيد والصحراء الغربية، مشيرةً إلى أن الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة ستشهد اسقرارًا على صعيد البلاد، ومن المتوقع بدء ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس المقبل.