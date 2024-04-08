أمطار وطقس ربيعي دافئ نهارا.. الأرصاد تعلن عن حالة الجو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام الجارية، منوهة أن هذا الأسبوع سوف يشهد تأثرا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وبالتالي تشهد البلاد أحد حالات التقلبات الجوية وعدم استقرار الطقس، مشيرة إلى تزايد كميات سقوط الأمطار خاصة في محافظات شمال البلاد بداية من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ودينا شرف ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي إضافة إلى كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا ناحية البحر المتوسط، وتلك الكتل الهوائية رطبة، لذلك سو يكون هناك تكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة وأيضا الرعدية.

وتوقعت، سقوط الأمطار بين المتوسطة والغزيزة أحيانا اليوم، إضافة إلى سقوط أمطار رعدية على مطروح والإسكندرية والبحرية وكفر الشيخ ودمياط، موضحة أن الأمطار تمتد بكميات أقل إلى المناطق الداخلية، وسوف تصل أمطار خفيفة وأحيانا متوسطة إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى بعد فترة الظهيرة مع دخولنا لفترة المساء.

وأشارت إلى استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، وتعتبر حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، أي أنه طقس ربيعي دافئ خلال فترة النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة في الأماكن الساحلية تكون أقل من نظيرتها الموجودة في القاهرة، إذ يكون طقسا مائلا للدفء ويحمل بعض البرودة خلال فترة النهار، مؤكدة على الشعور بالمزيد من انخفاض قيم درجات الحرارة ليلا خاصة مع غياب أشعة الشمس.