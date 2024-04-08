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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاطر لم نشهدها منذ الحرب العالمية.. تحذير شديد اللهجة من كبير المصرفيين الأمريكيين

كبير المصرفيين الأمريكيين
كبير المصرفيين الأمريكيين

كشف جيمي ديمون، المصرفي الأكثر نفوذًا في الولايات المتحدة، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان للمستثمرين أنه لا يزال يتوقع أن يكون الاقتصاد الأمريكي مرنًا وينمو هذا العام. 

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أضاف ديمون "لكن في ظل ذلك يشعر بالقلق من أن الأحداث الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والحرب بين إسرائيل وحماس، فضلاً عن الاستقطاب السياسي الأمريكي، ربما تخلق بيئة مخاطر يمكن أن تتفوق على أي شيء منذ الحرب العالمية الثانية".

ولفت إلى أن الدور القيادي العالمي لأمريكا يواجه تحدياً في الخارج من قبل دول أخرى وفي الداخل من قبل الناخبين المستقطبين".

وأكد “نحن بحاجة إلى إيجاد طرق لوضع خلافاتنا جانبا والعمل في شراكة مع الدول الغربية الأخرى باسم الديمقراطية. خلال هذا الوقت من الأزمات الكبرى، يعد الاتحاد لحماية حرياتنا الأساسية، بما في ذلك المشاريع الحرة، أمرًا بالغ الأهمية”.

وأكد ديمون أنه أقل تفاؤلا بأن الاقتصاد الأمريكي سيحقق "هبوطا ناعما"، والذي يعرفه بأنه نمو متواضع إلى جانب انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، مقارنة بالسوق الأوسع. 

جيمي ديمون الولايات المتحدة الاقتصاد الامريكى أوكرانيا إسرائيل وحماس

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