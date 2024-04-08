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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أسعار الذهب والدولار .. حالة الطقس اليوم .. فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار

نشر قسم التوك شو بـ موقع “صدى البلد”، اليوم الخميس 8-4-2024، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، منها أسعار الذهب والدولار، والطقس.

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آي صاغة : ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية في تعاملات اليوم

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عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق


قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الاثنين 8 أبريل 2024.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سعر الذهب اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3668 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3210 جنيهات.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2751 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25680 جنيها.


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 8 أبريل 2024.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم
سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.62 جنيه للبيع، و47.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو 51.61 جنيه للبيع، و51.49 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 
سعر الجنيه الإسترليني 60.19 جنيه للبيع، و60.04 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم 
سعر الريال السعودي 12.69 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم 
سعر الدينار الكويتي 154.89  جنيه للبيع، و154.51 جنيه للشراء

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام الجارية، منوهة أن هذا الأسبوع سوف يشهد تأثرا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وبالتالي تشهد البلاد أحد حالات التقلبات الجوية وعدم استقرار الطقس، مشيرة إلى تزايد كميات سقوط الأمطار خاصة في محافظات شمال البلاد بداية من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ودينا شرف ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي إضافة إلى كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا ناحية البحر المتوسط، وتلك الكتل الهوائية رطبة، لذلك سو يكون هناك تكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة وأيضا الرعدية.

وتوقعت، سقوط الأمطار بين المتوسطة والغزيزة أحيانا اليوم، إضافة إلى سقوط أمطار رعدية على مطروح والإسكندرية والبحرية وكفر الشيخ ودمياط، موضحة أن الأمطار تمتد بكميات أقل إلى المناطق الداخلية، وسوف تصل أمطار خفيفة وأحيانا متوسطة إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى بعد فترة الظهيرة مع دخولنا لفترة المساء.

وأشارت إلى استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، وتعتبر حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، أي أنه طقس ربيعي دافئ خلال فترة النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة في الأماكن الساحلية تكون أقل من نظيرتها الموجودة في القاهرة، إذ يكون طقسا مائلا للدفء ويحمل بعض البرودة خلال فترة النهار، مؤكدة على الشعور بالمزيد من انخفاض قيم درجات الحرارة ليلا خاصة مع غياب أشعة الشمس.

 

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