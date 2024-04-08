الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحرب على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأفادت الوزارة، بارتفاع "حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33٫207 شهداء، و 75٫933 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن وصل إلى المستشفيات 32 شهيدا و47 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

ولفتت الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 185 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.